ABD Kongresi, Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgayı kınadı

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının da karıştığı Washington’daki kavgayı kınayan karar tasarısını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, tasarının kabul edilmesinin ardından bir açıklama yaptı ve kararın reddedildiğini ifade ettti. Açıklamada "Olay, ABD makamalarının önlem almamalarından kaynaklandı" iddiası yer aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Erdoğan’ın korumalarının da karıştığı Washington’daki kavgayı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce, Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ile Demokrat Partili Üye Whip Steny Hoyer tarafından hazırlanan tasarı Dış İlişkiler Komisyonu’nda görüşüldükten sonra onaylandı.

"Sınır dışı edilsinler"

Oturumda konuşan kongre üyeleri, Erdoğan’a ve korumalarına yönelik çok sert eleştiriler yöneltti. "Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında, Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olayların hesabının Türkiye hükümetinden sorulması gerektiği" savunan konuşmalarda, saldırıya karışan korumaların bir an önce adalet önüne çıkarılması, ABD’de bulunanların sınır dışı edilmeleri, dışarıda olanların da gelecekte ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısında bulunuldu.

"Baskı ortamının ABD'ye taşınması düşünülüyor"

ABD Kongresi’nde, elçilik önünde yaşanan kavga olayı nedeniyle Türkiye ve hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Demokrat Partili Gregory Meeks, "Türkiye’de bireysel özgürlüklere saldırılıyor. Şimdi de bu baskı ortamının, dünya demokrasisinin beşiği olan Washington’a taşınması düşünülüyor. Barışçıl protestocular, kabadayılar tarafından saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler Erdoğan’ın olayları aracından izlediğini, müdahalede bulunmadan uzaklaştığını, böylelikle pasif onay verdiğini gösteriyor" iddiasında bulundu.

"Türkiye'de eskiden görece kabul edilebilir demokrasi vardı"

Cumhuriyetçi Partili Dana Rohrabacher da, Erdoğan’ın korumalarının, düşüncelerini açıklayan ve uygulanan politikalara tepki gösteren insanlara saldırdıklarını ifade etti. Rohrabacher "Fikirlerini açıklayan insanlara saldırabileceklerini düşünüyorlarsa, bu kişiler ABD’ye sokulmamalı. Türkiye’nin eskiden görece kabul edilebilir düzeyde demokrasisi vardı" diye konuştu.

"Özür dilenmeli"

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan da tasarının Dış İlişkiler Komitesi’nden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Türk güvenlik güçleri tarafından barışçıl protestoculara yönelik uygulanan şiddet ve saldırılar kabul edilemez, savunulamaz. Erdoğan yönetiminin verdiği yanıtlar da tamamen yetersiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ancak yöneticileri sivil haklarını kullanan insanlara yönelik acımasız davranışları kesinlikle kınamalı ve özür dilemelidir. Sorumluların hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, tasarının kabul edilmesinden kısa bir süre sonra açıklama yaptı. Açıklamada tasarının "reddedildiği" ifade edilirken "ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün (25 Mayıs) gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır.

ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır.

Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.

Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisinde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi,meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz.