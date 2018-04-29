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BBC Türkçe

ABD Kongresi: "Washington'daki kavgaya karışanlar soruşturulmalı"

ABD Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavgaya karışanların sorumlu tutulması gerektiğine dair bir açıklama yayımladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavgaya karışanların sorumlu tutulması gerektiğine dair bir açıklama yayımladı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler karar için bir araya gelerek 17 Mayıs'ta gerçekleşen ve 11 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili, "Birkaç adet Türk güvenlik görevlisi, silahsız göstericileri dövdü, tekmeledi ve boğazladı" ifadesi kullanıldı.

Olayın kınandığı kararda ayrıca "Kavgaya karışan bütün Türk güvenlik görevlileri ABD yasaları altında soruşturulmalı, haklarında gerekli işlemler yapılmalı" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, 17 Mayıs tarihinde Türk Büyükelçilik Konutu önünde Erdoğan'ı protesto etmek isteyen grupla, onu karşılamaya gelenlerin arasındaki gerginlik kavgaya dönüşmüştü.

Protestoculara Erdoğan'ın korumaları da müdahale etmişti.

Olay ardından yetkililer olayın soruşturulduğunu açıklarken ABD'li siyasetçilerdense Türkiye'ye tepkiler geldi.

Türkiye ise olaydan yeterli güvenlik önlemlerini almayan ABD makamlarını sorumlu tuttu.

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