ABD Kongresi, 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı!

ABD Temsilciler Meclisi, Koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik çöküşü önlemek için hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Paket, bugün imzalaması için ABD Başkan Donald Trump'a gönderilecek.

ABD Kongresi'nin bugüne kadar kabul ettiği en büyük ekonomik yardım planı olarak tarihe geçen paket, Trump tarafından imzalanmasının ardından üç hafta içinde Amerikalılara doğrudan ödeme yapılmasını sağlayacak.

2,2 trilyon dolarlık önlem paketinde salgından en fazla etkilenen sektörlere 500 milyar dolarlık yardım yapılması ve milyonlarca aileye 3 bin dolara kadar nakit yardımı yapılması için 290 milyar dolar harcanması öngörülüyor.

Ayrıca küçük ölçekli iş yerlerine 350 milyar dolar kredi sağlanması, giderek artan işsizlik maaşları için 250 milyar dolar ayrılması, hastanelere ve ilgili sağlık kuruluşlarına 100 milyar dolar yardım yapılması hedefleniyor.