ABD Kongre Polisi, yapılan saldırıda bir kişinin öldüğü iddialarını yalanladı

ABD Kongre Polisi, Kongre'nin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda yaralanan polis memurlarından birinin hayatını kaybettiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD Kongre Polisi İletişim Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, Kongrede yaşanan olaylarda çok sayıda polis memurunun yaralandığı ve bazılarının hastanede tedavi edildiği ancak herhangi bir polis memurunun ölmediği bilgisi paylaşıldı.

Böylece olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının halen 4 olduğu ifade edildi.

Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı gerekçesi ile Kongre Polis Şefliği eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre Polis Şefi Steven Sund'un görevinden istifa edeceği açıklandı. Kongre Polis Şefliği Sözcüsü Gus Papathanasiou, Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.