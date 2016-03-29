ABD Kongre Binası’nda silahlı çatışma; Beyaz Saray kısa süreli kapatıldı

ABD Kongresi'nin ziyaretçi merkezinde polise silah doğrultan bir kişi polis tarafından vuruldu. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Kongre çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Beyaz Saray da önlem amacıyla kısa süreyle kapatıldı. Olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Kongre Polis Şefi Matthew Verderosa, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede herhangi bir terör tehdidinin olmadığını açıkladı.

Saldırganın elinde polise doğrultulmuş bir silah olduğunu ve bunu gören bir polisin saldırganı silahla vurduğunu ifade eden Verderosa, saldırganın hastanede tedavi altına alındığını söyledi.Saldırganın yanında duran bir kadının da hafif yaralandığını dile getiren Verderosa, olayda polis memurlarından yaralanan olmadığını belirtti.

"Bunun bireysel bir suç olduğunu düşünüyoruz" diyen Verderosa, söz konusu kişinin daha önceki bazı eylemlerinden dolayı Kongre polisi tarafından tanındığını ifade etti.

ABD medyasına konuşan bazı polis yetkilileri, saldırganın adının Larry Russel D. olduğunu söyledi.

Kongre ve Beyaz Saray, silah seslerinin ardından güvenlik tehlikesi gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, Kongre'nin yarın rutin akışına döneceğini ve bölgede herhangi bir terör tehdidinin söz konusu olmadığını açıkladılar.

Olayın ABD Kongresi Ziyaretçi Merkezi'nde yaşandığı belirtiliyor. Yaralanan polis memurunun durumunun ciddi olmadığı açıklanırken, yaralı yakalanan saldırgan da gözaltına alındı. Adını açıklamak istemeyen bir polis memuru, şüphelinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Amerikan CNN televizyonu olayda bir kadının hafif yaralandığını geçti.

ABD Kongresi'nin tatilde olması nedeniyle başkent Washington DC'de az sayıda kongre üyesinin bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Olay sonrasında Amerikan Kongre Binası ve Beyaz Saray güvenlik tedbiri nedeniyle kısa süreyle kapatıldı.