T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Kongre Binası’nda silahlı çatışma; Beyaz Saray kısa süreli kapatıldı

Çatışmada saldırgan vurularak öldürüldü, bir polis memuru yaralandı

29 Mart 2016 01:48

ABD Kongresi'nin ziyaretçi merkezinde polise silah doğrultan bir kişi polis tarafından vuruldu. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Kongre çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Beyaz Saray da önlem amacıyla kısa süreyle kapatıldı. Olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Kongre Polis Şefi Matthew Verderosa, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede herhangi bir terör tehdidinin olmadığını açıkladı.

Saldırganın elinde polise doğrultulmuş bir silah olduğunu ve bunu gören bir polisin saldırganı silahla vurduğunu ifade eden Verderosa, saldırganın hastanede tedavi altına alındığını söyledi.Saldırganın yanında duran bir kadının da hafif yaralandığını dile getiren Verderosa, olayda polis memurlarından yaralanan olmadığını belirtti.

"Bunun bireysel bir suç olduğunu düşünüyoruz" diyen Verderosa, söz konusu kişinin daha önceki bazı eylemlerinden dolayı Kongre polisi tarafından tanındığını ifade etti.

ABD medyasına konuşan bazı polis yetkilileri, saldırganın adının Larry Russel D. olduğunu söyledi.

Kongre ve Beyaz Saray, silah seslerinin ardından güvenlik tehlikesi gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, Kongre'nin yarın rutin akışına döneceğini ve bölgede herhangi bir terör tehdidinin söz konusu olmadığını açıkladılar.

Olayın ABD Kongresi Ziyaretçi Merkezi'nde yaşandığı belirtiliyor. Yaralanan polis memurunun durumunun ciddi olmadığı açıklanırken, yaralı yakalanan saldırgan da gözaltına alındı. Adını açıklamak istemeyen bir polis memuru, şüphelinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Amerikan CNN televizyonu olayda bir kadının hafif yaralandığını geçti.

ABD Kongresi'nin tatilde olması nedeniyle başkent Washington DC'de az sayıda kongre üyesinin bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Olay sonrasında Amerikan Kongre Binası ve Beyaz Saray güvenlik tedbiri nedeniyle kısa süreyle kapatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

abdkongre binasısaldırıbeyaz saray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24