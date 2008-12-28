ABD kömür sobasına dönüyor

Kömür sobası talebinin 30 yılın en üst seviyesine çıktığı küresel mali
krizin merkes üssü ABD'de kömür kullaınımı da hızlı bir artış
eğiliminde. Ülkede 210 bin haneye kömür girdi..
Doğalgaz fiyatındaki artış nedeniyle Türkiye'de
kömür sobalarına dönüş yaşanırken, ABD'de de benzer bir gelişme
izleniyor. Yüksek enerji maliyetleri ABD'de de kömür kullanımının
artmasına neden oldu. Özellikle ABD'nin kuzeydoğu, ortabatı bölgeleri
ile Alaska'da kömür kullanımında artış gözleniyor. Isınma maliyetlerini
önemli ölçüde düşüren ve ABD'de büyük miktarda çıkarılabilen kömür yeni
dönemde tekrar popüler oluyor. Fuel oil ve doğalgaz kullanımının çok
yaygın olduğu ABD'de de 2006'da evlerde kömür kullanımı 258 bin ton ile
en düşük seviyeye inmişti. 2007'de bu rakam yüzde 9 oranında arttı.
2008'in ilk 8 ayında da da bu rakamlın yüzde 10 oranında arttığı
gözlendi. İnternet sitelerinde kömür kullanımı ile tartışmalar da bir
hayli alevlenmiş durumda. İnsanlar internette kömür forumlarında
birbirlerine kömür kullanımının yararları, ucuz kömür alınabilecek
noktalar ve kömür sobaları ile ilgili bilgiler paylaşıyorlar.
1970'LERDE DE AYNISI OLDU
Kömür
sobası üreticisi Rich Kauffman 1970'lerdeki petrol krizi döneminde de
yıl içinde yüzlerce kömür sobası sattıklarını anımsatarak o dönemde de
kömür satışlarında artış meyadana geldiğini dile getirdi. Ancak bu
süreç 1990'lı yıllarda tersine dönmüş ve her yıl ortalama yüzde 10'luk
bir daralma meydana gelmiş. Küçük bir mağazası bulunan Kauffman geçen
yıl 60 adet kömür sobası sattıklarını, bu yıl daha şimdiden 200 adede
ulaştıklarını söylüyor.
DOĞALGAZDAN 4 KAT UCUZ
Kömür
sobası fabrikası sahibi Dean Lehman, ise ortalama bir yılda 5 ila 7 bin
arasında sipariş aldıklarını. Bu yıl ise bu rakamın en az ikiye
katlanmasını beklediklerini kaydediyor ve son 30 yıldaki en büyük
talebin yaşandığını dile getiriyor. Fuel oil ile karşılaştırıldığında
kaliteli kömür yüzde 300 daha ucuz. Doğalgaz ile karşılaştırıldığında
ise kömürün fiyatı yüzde 400 daha ucuz. Geçtiğimiz yıl 1.500 galon fuel
oil kullanarak evini ısıtan bir kişi tam 7 bin dolar enerji faturası
ödemiş. Bu yıl ise aynı evi ısıtmak için 9 ton kömür kullanacak ve
toplam faturası 1.400 dolar.