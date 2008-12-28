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Dünya

ABD kömür sobasına dönüyor

ABD'de kömür sobası talebinin 30 yılın en üst seviyesine çıktı. Ülkede 210 bin haneye kömür girdi..

28 Aralık 2008 02:00

Kömür sobası talebinin 30 yılın en üst seviyesine çıktığı küresel mali krizin merkes üssü ABD'de kömür kullaınımı da hızlı bir artış eğiliminde. Ülkede 210 bin haneye kömür girdi..

Doğalgaz fiyatındaki artış nedeniyle Türkiye'de kömür sobalarına dönüş yaşanırken, ABD'de de benzer bir gelişme izleniyor. Yüksek enerji maliyetleri ABD'de de kömür kullanımının artmasına neden oldu. Özellikle ABD'nin kuzeydoğu, ortabatı bölgeleri ile Alaska'da kömür kullanımında artış gözleniyor. Isınma maliyetlerini önemli ölçüde düşüren ve ABD'de büyük miktarda çıkarılabilen kömür yeni dönemde tekrar popüler oluyor. Fuel oil ve doğalgaz kullanımının çok yaygın olduğu ABD'de de 2006'da evlerde kömür kullanımı 258 bin ton ile en düşük seviyeye inmişti. 2007'de bu rakam yüzde 9 oranında arttı. 2008'in ilk 8 ayında da da bu rakamlın yüzde 10 oranında arttığı gözlendi. İnternet sitelerinde kömür kullanımı ile tartışmalar da bir hayli alevlenmiş durumda. İnsanlar internette kömür forumlarında birbirlerine kömür kullanımının yararları, ucuz kömür alınabilecek noktalar ve kömür sobaları ile ilgili bilgiler paylaşıyorlar.

1970'LERDE DE AYNISI OLDU
Kömür sobası üreticisi Rich Kauffman 1970'lerdeki petrol krizi döneminde de yıl içinde yüzlerce kömür sobası sattıklarını anımsatarak o dönemde de kömür satışlarında artış meyadana geldiğini dile getirdi. Ancak bu süreç 1990'lı yıllarda tersine dönmüş ve her yıl ortalama yüzde 10'luk bir daralma meydana gelmiş. Küçük bir mağazası bulunan Kauffman geçen yıl 60 adet kömür sobası sattıklarını, bu yıl daha şimdiden 200 adede ulaştıklarını söylüyor.

DOĞALGAZDAN 4 KAT UCUZ
Kömür sobası fabrikası sahibi Dean Lehman, ise ortalama bir yılda 5 ila 7 bin arasında sipariş aldıklarını. Bu yıl ise bu rakamın en az ikiye katlanmasını beklediklerini kaydediyor ve son 30 yıldaki en büyük talebin yaşandığını dile getiriyor. Fuel oil ile karşılaştırıldığında kaliteli kömür yüzde 300 daha ucuz. Doğalgaz ile karşılaştırıldığında ise kömürün fiyatı yüzde 400 daha ucuz. Geçtiğimiz yıl 1.500 galon fuel oil kullanarak evini ısıtan bir kişi tam 7 bin dolar enerji faturası ödemiş. Bu yıl ise aynı evi ısıtmak için 9 ton kömür kullanacak ve toplam faturası 1.400 dolar.

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