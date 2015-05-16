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Dünya
Deutsche Welle

ABD komandoları Suriye'de 'nokta operasyonu' düzenledi

ABD'li özel harekat timlerinin Başkan Barack Obama'nın talimatıyla Suriye'de operasyon düzenlediği açıklandı. Operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Ebu Seyyaf ölü ele geçirildi.

16 Mayıs 2015 21:11

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın açıklamasına göre, komandolar Suriye'nin doğusundaki El Amir bölgesine indi.

Operasyonun hedefi terör örgütü IŞİD'in petrol, gaz ve mali operasyonlarını yönettiği belirtilen Ebu Seyyaf'ın sağ olarak yakalanmasıydı. Ancak Ebu Seyyaf komandolara direndi. Ebu Seyyaf çıkan çatışmada öldürülürken, terör örgütünün faaliyetlerinde önemli rol oynadığı ileri sürülen eşi sağ olarak yakalandı.

Savunma Bakanı Carter, Başkan Barack Obama'nın talimatıyla düzenlenen baskınla terör örgütüne önemli bir darbe vurulduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDBaşkan Barack ObamaSuriyeEbu SeyyafSavunma Bakanı Ashton CarterSuriye AmirIŞİDSeyyafBakanı Carter Başkan Barack ObamaDeutsche Welle TürkçeDW/dpa/AFP/NH

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