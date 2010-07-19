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Dünya

'ABD kolay manipüle edilir, yolumuza çıkmaz'

İsrail Başbakanı, ABD ziyaretinden üç hafta sonra ortaya çıkan bir video kaydıyla zor durumda kaldı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ziyaretinden üç hafta sonra ortaya çıkan bir video kaydıyla zor durumda kaldı.



Netanyahu 2001 yılında kaydedilen görüntülerde terör mağduru ailelerle sohbet ediyor. Kameraların açık olduğunun farkında olmayan politikacı Filistin sorununu çözmenin tek yolunun Filistin’e karşı bir saldırı düzenlemek olduğunu söylüyor. Yanındakiler “ABD bu işe ne der?” diye sorunca da Amerikalı dostlarını şok edecek bir yanıt veriyor. Netanyahu “Ben Amerika’nın ne olduğunu biliyorum. Amerika kolaylıkla hareket ettirebileceğiniz bir şey, hem de doğru yönde hareket ettirebileceğiniz bir şey. [İnsanın] yoluna çıkmazlar” diyor. Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ı “radikal derecede Filistin yanlısı” olmakla suçluyor.


Barışı sabote etmek istedi

Netanyahu daha sonra Osla Anlaşması’nı nasıl manipüle etmeyi planladığını anlatıyor. 1993 yılında imzalanan anlaşma İsrail’e önceden belirlenmiş askeri alanları saklama hakkı veriyor. Netanyahu buna gönderme yaparak “Bana seçimlerden önce anlaşmayı destekleyip desteklemeyeceğimi sordular. Ben de evet dedim. Ama anlaşmayı öyle bir yorumlayacağım ki bu konu tamamen kapanacak. Askeri alanlar İsrail’de kalır diyorlar. Bence Ürdün vadisinin tamamı askeri alan. Hadi bakalım bunu çözsünler“ diyor. Netanyahu konuşmasının bir bölümünde de Filistinliler’i dövmek gerektiğinden bahsediyor.

Videonun haftaiçi ortaya çıkmasının ardından Haaretz gazetesinin ünlü yazarı Gideo Levy videoyla ilgili yazısında “Bu videonun çocuklara gösterilmesi yasaklanmalı. Ama Washington’a mutlaka gönderilmeli ki herkes bu ülkeyi aslında kimin yönettiğini anlasın” yorumunu yaptı.


Son buluşmada aralarından su sızmadı

Benjamin Netanyanu, ABD Başkanı Barack Obama’yı 6 Temmuz’da Beyaz Saray’da ziyaret etti. İkili o ana kadar soğuk olan ilişkilerinin düzeldiğini göstermek için ekstra çaba sarf etti. Obama toplantı çıkışında “Netanyahu barış istiyor. Bunun için risk almaya hazır olduğunu düşünüyorum” dedi.


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