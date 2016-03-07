''ABD Kobanê'de hava üssü inşa ediyor'' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Kobanê’de bir askeri hava üssü inşa ettiği, Haseke kırsalındaki petrol kasabası Rimelan’da da bir pistin yapımının tamamlandığı iddia edildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden yayın yapan Basnews’in haberine göre, ABD desteğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nden bir askeri kaynağın iddiasını gündeme taşıdı. İddiaya göre Haseke kırsalındaki petrol kasabası Rimelan’da bir pistin yapılması tamamlandı. Türkiye sınırındaki Kobani’de de yeni bir hava üssünün inşasına başlandı.-

Askeri kaynak, hava üslerinin hem sivil hem askeri amaçlı kullanılabileceğini, projede bir çok Amerikalı uzman ve teknisyenin çalıştığını da öne sürdü.

Suriyeli Kürt yetkililer yakın zamanda da, Rimelan pistinin ABD helikopterleri tarafından kullanıldığını söylemişti. Geçen ay da küresel istihbarat üzerine çalışan düşünce kuruluşu Stratfor’un ele geçirdiği uydu görüntüleri basına sızmıştı. Görüntülerde Rimelan’daki, bir uçak pistinin genişletildiği yer almıştı. Suriye yönetimi, bu pisti iç savaş öncesi zirai amaçlarla kullanıyordu.

IŞİD'e hava saldırısı

Diğer yandan ABD ve müttefikleri Irak ve Suriye'de IŞİD'in olduğu bölgelere 19 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların 6'sı Haseke yakınlarında gerçekleştirildi. Birleşik Ortak Görev Gücü'nün verdiği bilgiye göre ağır makineli bir tüfek, bir bina, IŞİD'e ait araçlar ve silahlar yok edildi.

Irak'ta da 9 şehre 13 hava saldırısı düzenlendi. Bombardımanda, bir silah fabrikası, bir silah deposu, buldozerler, patlamaya hazır bir düzenek dahil bir çok hedef yok edildi.

ABD, geçen yıl içinde onlarca özel timi Suriye’nin kuzeyine yollamış ve muhalefet güçlerine, IŞİD’le savaş için tavsiyelerde bulunmuştu.

ABD mühimmat yardımı da yapmış ve geçen ay koalisyonun yardımı ile Şeddade kasabası IŞİD’in elinden kurtarılmıştı. YPG iki yıldan fazla süre önce bu alanın kontrolunu ele geçirmişti.