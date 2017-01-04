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ABD: Koalisyon uçakları, El Bab'da Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptı

"Türkiye'nin IŞİD'e baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz"

04 Ocak 2017 13:56

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Türkiye'nin talebi üzerine El Bab bölgesinde Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptıklarını söyledi. Cook, uçakların neden mühimmat bırakmadığı konusunda elinde detaylı bilgi olmadığını ekledi.

Türkiye’nin "Suriye’de DEAŞ’la mücadelede gösterdiği fedakârlığı" öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptığını söyledi. Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakârlıklarını görüyoruz. Ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." diye konuştu.

Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.

AA muhabirinin, "Türkiye’nin El Bab’da DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin sonuçsuz kalması Obama yönetiminin örgütle mücadelede müttefikleri bir arada tutma konusunda başarısız olduğunun göstergesi değil mi?" sorusuna Cook, şu cevabı verdi. "Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu konuları her gün Türk müttefiklerimizle konuşuyoruz ve bu konularda dikkatlice koordinasyon yapmaya devam ediyoruz. Her özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama bu konuda orada olup bitenle ilgili bu kadar emin olmamızın nedeni Türk hükümeti ile sahadaki askeri iletişim dahil çok üst düzeylerde yaptığımız koordinasyondur. Bunu yapmaya devam edeceğiz.”

Bunun yanı sıra Türkiye’nin El Bab bölgesinde Rusya ile DEAŞ’a karşı iş birliği yaptığından haberi olmadığını savunan Cook, bu konunun Türk ve Rus yetikililere sorulmasını istedi.

Pentagon Sözcüsü, ayrıca, yılbaşı kutlamaları sırasında 39 kişinin ölümüne neden olan İstanbul'daki terör saldırısını kınadı ve başsağlığı diledi. Cook, "DEAŞ'ın, Irak ve Suriye’de alan kaybettikçe masum sivillere yönelik yüksek profilli saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağını biliyorduk. Bu saldırılar bizi çabalarımızdan alıkoyamayacaktır ve çabalarımız meyve vermeye başladı” dedi.

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