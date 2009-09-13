ABD K.Kore ile doğrudan görüşecek

Bakanlık sözcüsü Philip Crowley, görüşmelerin ne zaman ve nerede yapılacağının henüz belli olmadığını belirtti.

Sözcü, bu tutumlarının politikalarının değiştiği anlamına gelmediğini, yapacakları herhangi bir ikili görüşmenin Pyongyang'ı altı ülkenin katıldığı görüşmelere döndürmek için olacağını ifade etti. Söz konusu görüşmeler Güney ve Kuzey Kore, Çin, ABD, Japonya ve Rusya arasında yürütülmekteydi.

Kuzey Kore çok taraflı görüşmelerden geçtiğimiz Nisan ayında çekilmişti. Çekilme kararı bir füze denemesine uluslararası toplumun sert tepki vermesine misilleme olarak alındı.



Diğer taraftan Güney Kore, Pyongyang'ın nükleer programının sona erdirilmesi yolundaki çok taraflı görüşmeleri ilerletmesi amacında olduğu sürece ABD'nin Kuzey Kore ile doğrudan görüşmeler yapmasını destekleyeceğini bildirdi.

Amerikalı yetkililer, Pyongyang ile doğrudan görüşmelere ilişkin daha önceleri farklı mesajlar da vererek, bunun için Kuzey Kore'nin ilk önce çok taraflı görüşmelere yeniden başlamak için taahhütte bulunması gerektiğini söylemişti.

Pyongyang Eylül 2005'te, çok taraflı görüşmeler çerçevesinde hazırlanan silahsızlanma karşılığı yardım programı çerçevesinde nükleer programını bırakmayı kabul etmişti.

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi de süreci yeniden canlandırmanın yollarını arıyor.