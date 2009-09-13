ABD K.Kore ile doğrudan görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'yi çok taraflı görüşmelere dönmeye ikna için Pyongyang ile görüşme yapacaklarını bildirdi.
Bakanlık sözcüsü Philip Crowley, görüşmelerin ne zaman ve nerede yapılacağının henüz belli olmadığını belirtti.
Sözcü,
bu tutumlarının politikalarının değiştiği anlamına gelmediğini,
yapacakları herhangi bir ikili görüşmenin Pyongyang'ı altı ülkenin
katıldığı görüşmelere döndürmek için olacağını ifade etti. Söz konusu
görüşmeler Güney ve Kuzey Kore, Çin, ABD, Japonya ve Rusya arasında
yürütülmekteydi.
Kuzey
Kore çok taraflı görüşmelerden geçtiğimiz Nisan ayında çekilmişti.
Çekilme kararı bir füze denemesine uluslararası toplumun sert tepki
vermesine misilleme olarak alındı.
Diğer taraftan Güney Kore, Pyongyang'ın
nükleer programının sona erdirilmesi yolundaki çok taraflı görüşmeleri
ilerletmesi amacında olduğu sürece ABD'nin Kuzey Kore ile doğrudan
görüşmeler yapmasını destekleyeceğini bildirdi.
Amerikalı
yetkililer, Pyongyang ile doğrudan görüşmelere ilişkin daha önceleri
farklı mesajlar da vererek, bunun için Kuzey Kore'nin ilk önce çok
taraflı görüşmelere yeniden başlamak için taahhütte bulunması
gerektiğini söylemişti.
Pyongyang
Eylül 2005'te, çok taraflı görüşmeler çerçevesinde hazırlanan
silahsızlanma karşılığı yardım programı çerçevesinde nükleer programını
bırakmayı kabul etmişti.
ABD Başkanı Barack Obama yönetimi de süreci yeniden canlandırmanın yollarını arıyor.