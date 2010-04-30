ABD kıyıları tehlike altında

T24-



ABD kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları petrolün yayılmasını önlemeye yetmiyor. Felaket nedeniyle doğal hayat da büyük tehlike altına girdi. Deniz yüzeyindeki petrol kontrollü bir şekilde yakılarak, daha fazla yayılması önlenmeye çalışılıyor. Bütün gayretlere rağmen petrol tabakasının Louisiana kıyılarına ulaşması engellenemedi.



Petrol platformunun ardı ardına patlayarak batmasıyla meydana gelen felaket ABD yönetimini de harekete geçirdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano, Meksika Körfezi’ndeki petrol felaketinin ulusal önemine işaret etti.



ABD Başkanı Barack Obama ise sözcüsü kanalıyla, olayla ilgili endişelerini dile getirdi.



Günde 800 bin litre petrol sızıyor



Gerçekten, endişe etmek için her neden var. Meksika Körfezi’ne her gün yaklaşık 800 bin litre petrol akıyor. Bu miktar şu ana kadar tahmin edilenin beş katını buluyor. Petrol basıncı azaltılamadığı takdirde, önümüzdeki haftalarda aynı miktarda ham petrol sızmaya devam edecek. Öte yandan, denizin bin 500 metre derinliğindeki petrol kuyusunu kapatacak teknik imkanlar da son derece sınırlı. İç Güvenlik Bakanı Napolitano, petrol sızıntısıyla mücadelede az da olsa ilerleme kaydedildiğini vurguluyor ve

"Kıyıları yüzeyden toplanamayan petrol tabakasından korumak için suya çok büyük sayıda bariyer bırakıldı" diyor.



ABD İç Güvenlik Bakanı, açıklamalarıyla ABD halkını cesaretlendirmeye çalıştı. Napolitano,"Petrolün bulaştığı yaklaşık 2 milyon 400 bin litrelik deniz suyu temizlendi. Bin 100 personel, 50 özel gemi ve uçaklar bölgede görev yapıyor" diye konuştu.



Louisiana'da olağanüstü hal ilan edildi



Sudaki petrol tabakasını çok hızlı bir şekilde zararsız hale getirebilmek umuduyla, helikopterlerle suya kimyevi madde boşaltılıyor. Yine de petrol tabakası, sürekli petrol sızıntısı nedeniyle hızla genişliyor. ABD donanmasının Mississippi üssünde afetle mücadele merkezi kuruldu. Temizleme sistemleri ve yüzen bariyerler, suya buradan bırakılıyor.



Louisiana Valisi Bobby Jindal doğal yaşamı ve kıyıları tehdit eden büyük felaket nedeniyle olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldıklarını söyledi.



ABD Başkanı Obama, petrol şirketi BP'nin bölgenin petrolden temizlenmesinin maliyetini karşılaması gerektiğine dikkat çekti. Felaket, BP’nin başını bir hayli ağrıtacak gibi görünüyor. İki Amerikan senatörü, İngiliz şirketi BP'nin, neye güvenerek denizin 1500 metre derinliklerinde petrol çalışmaları yaptığına dair soru önergesi vermişti. Öte yandan, firmanın petrol platformlarıyla ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılmasına karşı çıktığı iddiası da tartışma yarattı.



"Acil kapatma düğmesi bulunmuyordu"



Televizyon kanalı ABC’nin haberine göre, Deepwater Horizon petrol platformunda acil kapama düğmesi bulunmuyordu. ABC'nin haberinde, "Deepwater Horizon, uzaktan kontrol edilebilen bir sistemle donatılmamıştı. Böyle bir sistem olsaydı, petrol platformu bunun yardımıyla kapatılabilirdi" sözlerine yer verildi.



Uzaktan kumandalı bu acil kapatma sistemi dünyadaki çoğu platformda yer alan standart emniyet tertibatının bir parçası. Bu kural sadece ABD'de uygulanmıyor.