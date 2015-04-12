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Dünya

ABD keşif uçağına Rusya engeli

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın "keşif uçağına Rus uçakları tarafından çarpacak boyutta yaklaşıldı" iddialarını yalanladı

12 Nisan 2015 02:09

ABD Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde keşif görevinde bulunan bir ABD uçağına, Rus uçakları tarafından profesyonellik dışı bir şekilde çarpacak boyutta yaklaşıldığını iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'nin iddialarını yalanladı.

Sputniknews'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov'un bugün yaptığı açıklamada, 7 Nisan'da Amerikan keşif uçağının Baltık Denizi üzerinde, Rusya hava sahasına doğru uçarken belirlendiği söylendi. Sözcü, Amerikan uçağının, alıcı-verici kanalı olan transponder cihazının kapatılmış halde uçtuğunu belirtti.

Bir Rus Su-27 uçağının hedefi kontrol etmek üzere havalandığını belirten sözcü, uçağın çevresinde birkaç kez uçtuğunu kaydetti. Rus pilotun, uçağın ABD'nin RC-135U keşif uçağı olup olmadığını anlamaya yönelik gözlemler yaptığını belirten sözcü, uçağın kuyruk numarasını merkeze bildirdiğini kaydetti.

 

'Karşılaşmada olağanüstü bir durum yaşanmadı'

 

Sözcü Konaşenkov, "Şunu vurgulamak isterim ki RC-135U, transponder cihazı kapalı olarak Rusya sınırına doğru ilerliyordu" dedi. Konaşenkov, bu karşılaşma sırasında olağanüstü bir durum yaşanmadığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Su-27 tipi bir Rus jetinin, "Baltık Denizi üzerinde olağan uçuşlarını sürdüren RC-135U tipi Amerikan uçağına profesyonellik dışı bir şekilde çarpacak boyutta yaklaştığını", ABD'nin bu sorunu ilgili diplomatik kanallara iletmeye hazırlandığını savunmuştu.

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