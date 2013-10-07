ABD, Kenya'da AVM saldırısı yapanlara operasyon başlattı

Bütçe krizi yüzünden hükümetin kepenk kapattığı ABD, Afrika’da El Kaide karşıtı operasyonları askıya almadı. ABD’nin başlattığı operasyonda Somali’de AVM saldırısında ölen Elif Yavuz’un katili son anda kaçtı. Libya’da örgüt liderlerinden Anas El Libi yakalandı.

hürriyet.com.tr’de yer alan habere göre, Somali’deki El Şebab militanları, 21 Eylül’de Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Westgate alışveriş merkezini ağır silahlarla basıp aralarında Hollanda doğumlu Türk asıllı Elif Yavuz’un da bulunduğu en az 72 kişiyi öldürmüştü. ABD, yaşadığı bütçe krizine rağmen düğmeye bastı. Somali’nin Barave kasabasındaki El Şebab üssüne düzenlenen operasyonun detayları dün ortaya çıktı:

CNN’e göre Usame Bin Ladin’i de öldüren ABD donanmasına bağlı SEAL 6. Tim komandoları, AVM saldırısını üstlenen El Şebab lideri Ahmed Gudani’nin Berave’de, deniz kıyısındaki villasını hedef aldı.

New York Times’ın haberine göre bir buçuk haftada hazırlanan operasyon, bir saat süren çatışmayla tamamlandı. ABD güçleri, öldürülen El Şebab militanının kimliğini kontrol edemeden geri çekildi.

Somali Current gazetesine göre asıl adı Muhtar Ebu Zübeyir olan Ahmed Gudani son anda kaçtı. AP’ye konuşan ABD yetkilisi de öldürülen kişinin Gudani olmadığını doğruladı. El Şebab militanları bölgede dün uçaksavar monte edilmiş kamyonetlerle devriye gezdi.

Namazdan dönerken komandolar götürdü

7 Ağustos 1998’de Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçiliklerine bombalı kamyonlarla eşzamanlı saldırılar düzenleyerek 224 kişiyi öldüren El Kaide liderlerinden olan Anas el Bibi kod adlı Nezih Abdülhamid el Rukey, 15 yıl sonra Libya’nın başkenti Trablus’da yakalandı.

Libya hükümeti kızgın

ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı Delta Gücü biriminin üç otomobilde seyahat eden 10 komandosu, sabah namazından evine dönen Bibi’nin yolunu kesti. Reuters’a göre komandolar, yakınlarının arasından çekip aldıkları Bibi ile beraber saniyeler içinde kayıplara karıştı. ABD Savunma Bakanlığı, FBI’ın başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Bibi’nin şimdi Libya dışında güvenli bir yerde tutulduğunu açıkladı. Trablus hükümeti, “Bir Libya vatandaşı kaçırıldı. ABD’den açıklama istiyoruz” dedi.

John Kerry: Kaçabilirler ama saklanamazlar

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumu için Endonezya’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki operasyonla ilgili olarak şunları söyledi:

“ABD’nin terör eylemleri yapanlardan hesap sormaktan asla vazgeçmeyeceğini gösterdiğimizi umuyoruz. El Kaide’nin ve diğer terör örgütlerinin üyeleri kelimenin gerçek anlamıyla kaçabilirler, ama saklanamazlar. Dünyadaki herkese karşı yapılan bu tür eylemlere bir son verilebileceği umuduyla, bu insanları uygun bir şekilde adalet önüne getirmeyi denemeyi sürdüreceğiz.”