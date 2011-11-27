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Dünya

ABD kendi soruşturmasını yapacak WASHINGTON (A.A)

27 Kasım 2011 23:20

-ABD kendi soruşturmasını yapacak WASHINGTON (A.A) - 27.11.2011 - ABD'nin, Pakistan'daki NATO hava saldırısıyla ilgili olarak kendi soruşturmasını yapacağı bildirildi. Bir Amerikalı savunma yetkilisi, ABD Merkez Komutanlığı'nın, 24 Pakistanlı askerin öldüğü saldırıyla ilgili olarak kendi soruşturmasını yürüteceğini belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Merkez Komutanlığı Komutanı Orgeneral James Mattis'in yarın soruşturma için bir yetkiliyi atamasının beklendiğini söyledi. NATO da Afganistan'daki NATO helikopterlerinin Pakistan'daki bir askeri kontrol noktasına dün düzenlediği saldırıyla ilgili olarak soruşturma başlattığını bildirmişti.

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