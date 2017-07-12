ABD Katar ile terörle mücadele anlaşması imzaladı

ABD, Körfez krizinin hafifletilebilmesi amacıyla Katar ile "terör ve finansmanıyla mücadelede" anlaşması imzaladı. Anlaşma salı günü dışişleri bakanları Rex Tillerson ve Muhammed bin Abdurrahman el Tani tarafından imzalandı. Katar'a yaptırım uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ise yaptırımların kaldırılmayacağını duyurdu.

Tillerson ortak basın toplantısında "bu anlaşmanın terörizmin yeryüzünden silinmesine yardımcı olacağını' ve öncelikli amacın terörün mali kaynaklarını kurutmak olduğunu” söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı el Tani de "terörün finansmanını önleme amacıyla ABD ile anlaşma imzalayan ilk ülke olduklarını' söyledi ve yaptırımcı ülkeleri anlaşmaya katılmaya davet etti.

Katar ile diplomatik ilişkilerini dondurarak, yaptırım uygulayan ülkeler ise anlaşmanın yetersiz olduğunu ve bu ülkeye güvenilemeyeceğini duyurdu. Suudi Arabistan haber ajansının haberine göre ambargo devletleri Katar terörü desteklemekten ve finanse etmekten vazgeçene kadar yaptırımların kaldırılmayacağını açıkladılar.

Arabuluculuk girişimlerinin son durağı Cidde

5 Haziran'da terörü desteklediği ve İran ile yakın ilişki kurduğu gerekçesiyle Katar'a ekonomik ve siyasi yaptırım kararı alan Arap ülkelerinin 13 maddelik talepler listesinde El Cezire televizyonunun kapatılması da bulunuyor. Doha yönetimi birçok kez talep listesini kabul etmediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla Katar ve ambargo devletleri ile temasta bulunmak üzere hafta başında bölgeye gitmişti. Tillerson Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada anlaşmazlığı sona erdirme yönünde ilerleme kaydedileceği umudunda olduğunu ve "kesin pozisyon” alan Katar yönetiminin anlaşmazlıkta "akılcı” davrandığını söyledi.

Tillerson temaslarını Suudi Arabistan'da sürdürecek. ABD Dışişleri Bakanı Cidde'de Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

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DW/afp/AG/GA