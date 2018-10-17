Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için 13 gün sonra konsoloslukta arama yapıldı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan’ın engellemeleri nedeniyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için rahat bir çalışma yapılamadığını, Emniyet birimlerinde Kaşıkçı’nın yüzde 99 oranında öldürüldüğü kanaatinin bulunduğunu vurguladı.Suud yönetiminin planlarından CIA'in haberdar olduğunu, Kaşıkçı’ya bilgi vermediğini savunan Selvi, " ABD, Kaşıkçı olayını kullanarak Riyad yönetimi üzerinde baskı kuruyor. Cinayeti veliaht prense işletip faturayı Riyad’a ödetmek denilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Başkonsolos dün kaçtı mı?"

Selvi, İstanbul Emniyeti olay yeri inceleme ve terör şubesine bağlı ekiplerin "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla DNA örneklerini aradığını, deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Bunların yanı sıra Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili gündeme gelen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi dün 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla ülkesine döndü. Selvi, "Başkonsolos dün ülkesine mi döndü, yoksa kaçtı mı? Ya da Türkiye’yi terk etmesi mi sağlandı?" sorularını yönelterek, "Soruşturma Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ı zor durumda bırakabilir. Çünkü ABD basınında geniş yankı uyandıran, ses kaydının bulunduğuna dair çıkan haberler yalanlanmadı" dedi.

"ABD Kaşıkçı yaşarken istihbaratı paylaşmadı"

Yazısında ABD basınında yer alan habere yer veren Selvi, Suud istihbaratının Kaşıkçı’yı Riyad’a kaçırmak amacıyla yaptığı görüşmelerin CIA’in takibine takıldığını, Suud yönetiminin bir plan dahilinde Kaşıkçı’yı Riyad’a kaçırmayı veya ABD’de etkisiz hale getirmeyi planladığını, CIA'in Kaşıkçı’yı haberdar etmediğini, Washington Büyükelçiliği’ne müracaat ettiğinde ise Türkiye’ye yönlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Selvi, Kaşıkçı'nın 2 yıl görev yaptığı Londra Büyükelçiliği tarafından da İstanbul'a yönlendirildiğini yazdı. ABD'nin Kaşıkçı yaşarken istihbarat bilgisi paylaşmadığını savunan yazar, "Kaşıkçı olayını kullanarak Riyad yönetimi üzerinde baskı kuruyor. ABD’nin elinde Kaşıkçı olayıyla ilgili uzun süreli dinlemeler olduğu söyleniyor. Cinayeti veliaht prense işletip faturayı Riyad’a ödetmek denilebilir. Saddam’ı kışkırtıp Kuveyt’e soktuktan sonra Irak’ı işgal etmediler mi? Yakında Trump Riyad’a gidip birkaç yüz milyar dolara mal olan yeni bir kılıç oyunu oynarsa şaşırmayın.Suudi Arabistan Kralı Selman’ı Trump’ın elinden kurtaracak tek adres Erdoğan olarak gözüküyor" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "Kaşıkçı olayında ilginç şeyler oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz