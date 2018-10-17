"ABD, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamaz"

Emekli Tuğgeneral, güvenlik uzmanı Naim Babüroğlu, ABD'nin Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulamayacağı görüşünü dile getirdi.

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Babüroğlu, Cemal Kaşıkçı olayının ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine etkisini Sputnik'e değerlendirdi.

ABD'nin bu yıl 719 milyar dolara yaklaşan bir savunma bütçesi olduğunu ifade eden Babüroğlu, bunun da dünya savunma harcamasının yaklaşık yüzde 40'ından daha fazlasını kapsayan bir pasta anlamına geldiğini söyledi. Dünya çapında küresel silah şirketlerinin büyük çoğunluğunun ABD'de olduğunu kaydeden Babüroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bir örnek vermek gerekirse Kuzey Kore lideri ile ABD Başkanı Trump'ın bir el sıkışması ABD'de 10 tane büyük silah şirketinin hisselerinin borsada yüzde 10'dan daha fazlasının düşmesine neden oldu aynı gün. Neden verdim bu örneği? Şu anda Trump, Beyaz Saray'da 250 pencere varsa sadece bir pencereden bakıyor. Dolar, ticaret ve ne kadar daha fazla para kazanabilirim, penceresinden bakıyor. Bu açıdan baktığınız da kim kimi öldürmüş, Suudi Arabistan Türkiye'de başkonsoloslukta cinayet işlemiş mi işlememiş mi sorusu, Trump için çok anlamlı değil. Trump için anlamlı olan bu sorunu, bu krizi nasıl kendi lehine çevirerek, Suudi Arabistan'a daha fazla silah satışı yapabilirim.

- İran'a karşı 4 Kasım'da uygulanacak olan petrol yaptırımı önemli. Bu petrol yaptırımında İran'ın ihracatının bir ülke tarafından karşılanması lazım ki, dünyada bir petrol krizi veya yüksek maliyetli bir petrol olmasın diye. Bunu da Suudi Arabistan'dan istedi, günlük yaklaşık 2 milyon varil üretmesi için. Suudi Arabistan buna soğuk bakıyor şu an itibariyle. Neden; çünkü eğer üretirse petrol fiyatları düşecek, bu da Suudi Arabistan'ın işine yaramıyor. Şimdi Trump bunu da araç olarak kullanacak. Yani İran'a yönelik bu uygulanan petrol ambargosunda meydana gelen petrol açığını Suudi Arabistan tarafından arz edilerek, fazla günlük üretim yapılarak bir petrol krizinin önlenmesi ve ucuz petrol satışının devam etmesi.

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