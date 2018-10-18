ABD: Kaşıkçı olayı için Suudilere birkaç gün daha vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili Suudi Arabistan'a birkaç gün daha süre vermeleri gerektiğini söyledi. Pompeo, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili kendilerini bilgilendireceğini söyledi.

Pompeo, "Türkler ve Suudiler Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere de Suudilere de ilettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdiğini vurgulayan Pompeo, "ABD karşılık vermeden önce soruşturma için birkaç gün daha zaman veriyor. Suudi Arabistan'la uzun zamandır stratejik ilişkilerimiz olduğunun bilinmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.