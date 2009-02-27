ABD karşıtlığı tavan yaptı

“Worldopinion.org” sitesinin Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Fas, Pakistan, Azerbaycan ve Filistin’de toplam 6 binin üzerinde kişiyle yaptığı bir araştırma, Türkiye’deki ABD karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi



Türkiye’de “ABD, İslam Alemi’ni bölmek istiyor” diyenlerin oranı yüzde 82’ye tırmanırken, “ABD’nin amacı Hıristiyanlığı yaymak” diyenler yüzde 79’a ulaştı. Türkiye’den ankete katılanlar, “ABD’nin hedefinin petrol bölgelerini yönetmek olduğu” görüşüne yüzde 89 oranında destek verdi.



Türkiye’den ankete katılanların yüzde 40’ı, Irak’taki Amerikan askerlerine karşı yapılan saldırıları onayladığını belirtti. “Irak’taki ABD askerlerine saldırıları onaylamıyorum” diyenler yüzde 39’da kaldı.



Mısır dışındaki ülkelerde ankete katılanlara yöneltilen, “İslamcı gruplar parti kurup siyasette yer almalı mı?” sorusuna Türkiye’den yüzde 53 “evet”, yüzde 30 “hayır” yanıtı geldi.

