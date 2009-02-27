T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD karşıtlığı tavan yaptı

Çeşitli ülkelerde yapılan bir ankette, Türkiye’deki ABD karşıtlığı bir kez daha gözler önüne serildi

27 Şubat 2009 02:00

“Worldopinion.org” sitesinin Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Fas, Pakistan, Azerbaycan ve Filistin’de toplam 6 binin üzerinde kişiyle yaptığı bir araştırma, Türkiye’deki ABD karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi

Türkiye’de “ABD, İslam Alemi’ni bölmek istiyor” diyenlerin oranı yüzde 82’ye tırmanırken, “ABD’nin amacı Hıristiyanlığı yaymak” diyenler yüzde 79’a ulaştı. Türkiye’den ankete katılanlar, “ABD’nin hedefinin petrol bölgelerini yönetmek olduğu” görüşüne yüzde 89 oranında destek verdi.

Türkiye’den ankete katılanların yüzde 40’ı, Irak’taki Amerikan askerlerine karşı yapılan saldırıları onayladığını belirtti. “Irak’taki ABD askerlerine saldırıları onaylamıyorum” diyenler yüzde 39’da kaldı.

Mısır dışındaki ülkelerde ankete katılanlara yöneltilen, “İslamcı gruplar parti kurup siyasette yer almalı mı?” sorusuna Türkiye’den yüzde 53 “evet”, yüzde 30 “hayır” yanıtı geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24