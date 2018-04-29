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BBC Türkçe

ABD 'kariyer diplomatlarının yüzde 60'ını kaybetti'

ABD'li diplomatları temsil eden sendikanın başkanına göre, ülke geçen Ocak ayından bu yana kariyer diplomatlarının yüzde 60'ını kaybetti. Amerikan Dış Hizmetler Birliği Başkanı Barbara Stephenson "Lider kadroları büyük bir hızla boşaldı" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li diplomatları temsil eden sendikanın başkanına göre, ülke geçen Ocak ayından bu yana kariyer diplomatlarının yüzde 60'ını kaybetti.

Amerikan Dış Hizmetler Birliği Başkanı Barbara Stephenson "Lider kadroları büyük bir hızla boşaldı" dedi.

Eski Panama Büyükelçisi Stephenson, üst düzey yeteneklerin kıyıma uğradığını söyledi.

Stephenson "Bu kadar üst düzey yetkilinin, böyle hızla kaybedilmesinin, ABD'nin dünyadaki olayları şekillendirme kapasitesine ciddi, yakın vadeli etkisi olacaktır" dedi.

Sendikanın çıkardığı dergide yazan Stephenson, "bildiğimiz haliyle hükümeti parçalamaya çalışan bir yönetim karşısında diplomasi sanatının savunulması gerektiğini" söyledi.

1924'te kurulan sendikaya göre, büyükelçilerin yanı sıra, diğer diplomatik görevlerdeki personel sayısında da düşüşler oldu.

Stephenson, Beyaz Saray'daki yönetimlerle birlikte değişen, siyasi atamalarla göreve gelenlerin gibi olmayan kariyer diplomatlarının aldığı istifa kararlarının, kısmen hükümetin terfi sayısını yarıdan çok azaltma kararıyla gündeme geldiğini belirtti.

İşe alımların durdurulması da, giriş seviyesindeki diplomatların sayısında azalmaya yol açtı.

Stephenson "Kapının yolu gösterilenler, sadece en üst düzey yeteneklerimiz değil, akşamdan sabaha yerlerine yenileri de bulunamayacak insanlar" dedi.

Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yanaki bir yılda, Dışişleri Bakanlığı'ndaki birçok göreve kimlerin getirileceği belirlenmedi.

Geçen hafta Trump'a Dışişleri Bakanlığı'ndaki boşluklar sorulmuş ve "Tek önemli olan benim" demişti.

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