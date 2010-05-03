T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD karıştı: 'Arizona'yı boykot edin!'

Sınır güvenliğini sağamak için Meksika'dan bir duvar ile ayrılan Arizona'da, göçmenlere karşı sert önlemler alan bir yasanın yürürlüğe girmesi, tüm ü

03 Mayıs 2010 03:00

T24 Arizona Eyalet Kongresi’nin yasadışı göçmenlerle mücadele için polise verdiği olağanüstü yetkiler, ABD’de tepki çekti.


ABD Başkanı Barack Obama'nın da karşı çıktığı yasaya karşı, insan hakları savunucuları da “Arizona’yı boykot edin” kampanyası başlattı.


Arizona'nın Cumhuriyetçi valisi Jan Brewer tarafından imzalanan yasa, ABD'de göçmenlere karşı yürürlüğe giren en sert yasa olarak biliniyor ve ırkçılığı körüklemesinden endişe ediliyor.


Yasanın iptal edilmesi için ülke genelinde insan hakları savunucuları ve birçok siyasetçi "Arizona'yı boykot edin!' kampanyası başlattı. Kampanya Arizona merkezli firmalar ile ticaretin kesilerek, eyalet ekonomisine sekte vurmayı amaçlıyor.


Bölgenin eski senatörlerinden göçmen asıllı Alfredo Gutierrez, "Amacımız en kısa sürede Arizona'nın ekonomisine bitirmek" dedi.


Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı rahip Desmond Tutu da boykota destek verenler arasında bulunuyor.


GLORIA ESTEFAN: BİZ GÖÇMEN BİR MİLLETİZ

Yasayo protesto etmek isteyen on binlerce kişi, Los Angeles’teki bir mitingde de buluştu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı protestoda, konuşan Küba kökenli şarkıcı Gloria Estefan, ABD’nin bir “göçmen millet” olduğuna dikkat çekerek yasanın iptalini istedi.


POLİSE HERKESİ SORGULAMA YETKİSİ

Geçtiğimiz hafta kabul edilen ve 90 gün sonra yürlüğe girecek olan Arizona’daki yasa tüm göçmenlere ABD’de yasal olarak bulunduklarını kanıtlayan belgeleri yanında taşımak zorunluluğu getiriyor. Aksi halde gözaltına alınmaları mümkün. Ayrıca yasadışı göçmen çalıştıran işverenlerin cezalandırılması, polislere, yasadışı göçmen olduğundan şüphe ettiği herkesi sorgulama yetkisi veriliyor.


SINIRDA ZATEN DUVAR VAR

Eyaletlerden gelen ticari boykot tehditleri üzerine, daha önce yasayı imzalayan Arizona Valisi Jan Brewer, yasada düzeltme yaparak polisin şüpheliye vatandaşlık belgelerini sorarken kişinin etnik kişiliğinin dikkate alınmamasını istedi.


Meksika ile en uzun ve sorunlu sınıra sahip olan Arizona’nın, yasa dışı yollardan sınırı geçerek eyalete giren göçmenlerle yıllardır başı dertte. Sınıra duvar çekilmesi, insansız uçaklarla ile sınırın gözlenmesine rağmen, çöl olan sınırdan geçen kaçak göçmenler, Arizona’nın suç oranını da oldukça yüksek tutuyordu.


ARİZONALILAR DESTEKLİYOR

Ülke çapından geniş bir muhalefet olsa da Arizonalılar'ın yasaya destek verdiği, aski takdirde sınırda insan ve uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilemeyeceğini iddia ediyor.


Yıllık ortalama 15 milyon turist ile ABD’nin en çok turist çeken eyaletlerinden biri olan Arizona, başta kongre turizmi, Golf yarışmaları ve Grand Canyon gizi turistik merkezlerine gelen ziyaretçilerden 2008 yılında 18.5 milyar dolar kazanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24