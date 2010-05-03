ABD karıştı: 'Arizona'yı boykot edin!'

T24

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ABD Başkanı Barack Obama'nın da karşı çıktığı yasaya karşı, insan hakları savunucuları da “Arizona’yı boykot edin” kampanyası başlattı.



Arizona'nın Cumhuriyetçi valisi Jan Brewer tarafından imzalanan yasa, ABD'de göçmenlere karşı yürürlüğe giren en sert yasa olarak biliniyor ve ırkçılığı körüklemesinden endişe ediliyor.



Yasanın iptal edilmesi için ülke genelinde insan hakları savunucuları ve birçok siyasetçi "Arizona'yı boykot edin!' kampanyası başlattı. Kampanya Arizona merkezli firmalar ile ticaretin kesilerek, eyalet ekonomisine sekte vurmayı amaçlıyor.



Bölgenin eski senatörlerinden göçmen asıllı Alfredo Gutierrez, "Amacımız en kısa sürede Arizona'nın ekonomisine bitirmek" dedi.



Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı rahip Desmond Tutu da boykota destek verenler arasında bulunuyor.



GLORIA ESTEFAN: BİZ GÖÇMEN BİR MİLLETİZ



Yasayo protesto etmek isteyen on binlerce kişi, Los Angeles’teki bir mitingde de buluştu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı protestoda, konuşan Küba kökenli şarkıcı Gloria Estefan, ABD’nin bir “göçmen millet” olduğuna dikkat çekerek yasanın iptalini istedi.



POLİSE HERKESİ SORGULAMA YETKİSİ

Geçtiğimiz hafta kabul edilen ve 90 gün sonra yürlüğe girecek olan Arizona’daki yasa tüm göçmenlere ABD’de yasal olarak bulunduklarını kanıtlayan belgeleri yanında taşımak zorunluluğu getiriyor. Aksi halde gözaltına alınmaları mümkün. Ayrıca yasadışı göçmen çalıştıran işverenlerin cezalandırılması, polislere, yasadışı göçmen olduğundan şüphe ettiği herkesi sorgulama yetkisi veriliyor.



SINIRDA ZATEN DUVAR VAR



Eyaletlerden gelen ticari boykot tehditleri üzerine, daha önce yasayı imzalayan Arizona Valisi Jan Brewer, yasada düzeltme yaparak polisin şüpheliye vatandaşlık belgelerini sorarken kişinin etnik kişiliğinin dikkate alınmamasını istedi.



Meksika ile en uzun ve sorunlu sınıra sahip olan Arizona’nın, yasa dışı yollardan sınırı geçerek eyalete giren göçmenlerle yıllardır başı dertte. Sınıra duvar çekilmesi, insansız uçaklarla ile sınırın gözlenmesine rağmen, çöl olan sınırdan geçen kaçak göçmenler, Arizona’nın suç oranını da oldukça yüksek tutuyordu.



ARİZONALILAR DESTEKLİYOR



Ülke çapından geniş bir muhalefet olsa da Arizonalılar'ın yasaya destek verdiği, aski takdirde sınırda insan ve uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilemeyeceğini iddia ediyor.



Yıllık ortalama 15 milyon turist ile ABD’nin en çok turist çeken eyaletlerinden biri olan Arizona, başta kongre turizmi, Golf yarışmaları ve Grand Canyon gizi turistik merkezlerine gelen ziyaretçilerden 2008 yılında 18.5 milyar dolar kazanmıştı.