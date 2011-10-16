T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, kararından vazgeçti BAĞDAT (A.A)

16 Ekim 2011 03:06

-ABD, kararından vazgeçti BAĞDAT (A.A) - 16.10.2011 - ABD yönetiminin Irak'taki askerlerini geri çekme süresinin sonuna kadar tutma kararından vazgeçildiği bildirildi. Associated Press Ajansı Obama yönetimindeki üst düzey yetkililere dayandırarak yayınladığı haberde, ABD'nin Büyükelçiliğini korumakla görevli 160 asker dışında bütün askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Pentagon, İran etkisini engellemek ve yerel güvenlik güçlerini eğitmek için 5 bin askerini Irak'ta tutmayı düşünüyordu. Konunun hassasiyeti gereği ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, gelecekte, istenmesi halinde eğitim görevi için ABD askerlerinin Irak'a gönderilebileceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24