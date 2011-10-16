-ABD, kararından vazgeçti BAĞDAT (A.A) - 16.10.2011 - ABD yönetiminin Irak'taki askerlerini geri çekme süresinin sonuna kadar tutma kararından vazgeçildiği bildirildi. Associated Press Ajansı Obama yönetimindeki üst düzey yetkililere dayandırarak yayınladığı haberde, ABD'nin Büyükelçiliğini korumakla görevli 160 asker dışında bütün askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Pentagon, İran etkisini engellemek ve yerel güvenlik güçlerini eğitmek için 5 bin askerini Irak'ta tutmayı düşünüyordu. Konunun hassasiyeti gereği ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, gelecekte, istenmesi halinde eğitim görevi için ABD askerlerinin Irak'a gönderilebileceğini kaydetti.