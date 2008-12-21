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Dünya

ABD kara teslim

ABD'de etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Pek çok eyalette ulaşım yapılamıyor

21 Aralık 2008 02:00

ABD'de etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Pek çok eyalette ulaşım yapılamıyor, yüzbinlerce eve elektrik verilemiyor. Olumsuz hava koşullarının, bir süre daha etkili olacağı belirtiliyor.

Ülkenin orta batısından kuzeydoğusuna kadar tüm eyaletler kar altında. En çok etkilenen yerlerse Illınois, Indiana ve Ohio.

Şehir içinde bazı bölgelerde 35 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, ulaşımı felç etti. Sürücüler yollarda kaldı, onlarca kaza oldu..

Seatle’daki kaza en büyüklerinden biriydi. İki yolcu otobüsü çarpıştı, birinin uçuruma yuvarlanmasına ramak kaldı. Kazada ölen olmadı.

Kar, hava ulaşımını da vurdu. Noel ve yılbaşı öncesi yüzlerce uçuş iptal edildi, yolcular havaalanlarında mahsur kaldı. Yağışın gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

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