ABD Kapitol binasını basanlar arasında bizon kostümlü olan Jake Angeli gözaltına alındı

ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen Jake Angeli isimli protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği belirtildi. 6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli adlı kişinin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi.

Jake Angeli adıyla tanınan Jacob Anthony Chansley'nin aralarında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamalarının da bulunduğu ithamlarla gözaltında tutulduğu açıklandı.

Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı.