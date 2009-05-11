ABD Kandili kuşatıyor

Kandil içlerine düşen Kuzine köyüne ABD tankları eşliğinde yüzlerce peşmerge ile birlikte yığınak yapıldı.



Alınan bilgilere göre Kandil’de “Şehit Harun” alanı yakınındaki Kuzine köyüne tanklar eşliğinde askeri yığınak yapıldı. Peşmerge ve ABD askerlerinin içinde bulunduğu askeri gücün bin dolayında olduğu belirtilirken, tankların da ABD’ye ait olduğu bilgisi edinildi.



Çok sayıda taşıyıcı araç ve ağır silahların da içinde yer aldığı askeri yığınağa dün başlandığı bildirildi.



Yaşanan bu askeri yığınak PKK'ya yakın internet siteleri flaş olarak duyurdu. Kandil'de PKK'nın bir numarası Murat Karayılan'da bulunuyor.





