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Dünya

ABD, KANADALILARDAN SEYAHAT VERGİSİ ALACAK TORONTO (A.A)

17 Şubat 2011 22:17

-ABD, KANADALILARDAN SEYAHAT VERGİSİ ALACAK TORONTO (A.A) - 17.02.2011 - Kanada'dan Amerika'ya hava ya da deniz yolu ile seyahat edecek olan Kanada vatandaşları, 2012 yılından itibaren kişibaşı 5,5 ABD Doları (yaklaşık 8,7 TL) seyahat vergisi ödeyecekler. Bu ülkeye özel araçları ve karayolu ile girecek olan Kanadalılar ise bu vergiden muaf olacak. Kanada kamuoyunda tartışmalara neden olan uygulamanın, Başkan Obama tarafından, halen 1,1 trilyon dolar olan bütçe açığına kaynak arayışları sonucu kararlaştırıldığı belirtiliyor. Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, Kanada'dan Amerika'ya her yıl ortalama 16,3 milyon kişi havayolu ile seyahat ediyor. Yeni uygulama ile ABD yönetiminin yılda 110 milyon dolar ilave kaynak elde etmesi bekleniyor. Kanada kamuoyunun "vergi" olarak nitelendirmesine karşın, ABD tarafı alınacak ücreti "bagajlar için kontrol ücreti" (inspection fee) şeklinde yorumluyor. Uygulama, ABD'nin 2012 bütçesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte başlayacak.

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