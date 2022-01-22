ABD-Kanada sınırında 4 göçmen donmuş halde bulundu

ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisi, Kanada-Kuzey Dakota eyaleti sınırında yapılan trafik kontrolü sırasında 15 kişinin bulunduğu bir minibüste yasal belgesi olmayan Hindistan kökenli 2 yolcu tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu kişilerin sorgulanması sonrası aynı gruptan olduğu düşünülen ve sınırı yürüyerek geçen 5 kişinin daha civarda yakalandığı belirtildi.

Bölgede hava sıcaklığı -25 derece

Kanada güvenlik yetkilileri ile sınırın her iki tarafında aramayı genişleten sınır muhafızlarının ABD sınırına 10 metre yakın Kanada’nın Manitoba eyaleti kırsalı içinde yetişkin bir erkek ve kadın ile genç bir erkek ve bebeğin donmuş cesetlerine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, yakalanan gruptan 2 kişinin ise el ve ayaklarındaki ciddi donmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığının ve kısmi ampütasyon olabileceklerinin altı çizildi.