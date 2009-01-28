ABD, 'kan parası' ödedi

ABD, Afganistan'da bir baskında ölen 15 kişi için 40 bin dolar "kan parası" ödedi.



ABD Sözcüsü Albay Greg Julian liderliğindeki bir heyet, 19 Ocakta Molla Patang adlı bir militanı hedef alan gece baskınında 15 kişinin öldüğü Kabil'in 50 kilometre kuzeyindeki İnzeri köyüne giderek yeni kazılmış 15 mezarın yakınlarında köylülerle buluştu.



Albay Julian, bazı kişilerin kazayla ölmüş olabileceğini ifade ederek, "Bu nedenle bir zarar olduysa çok üzgünüm" dedi.



Amerikalı yetkililer, ölen 15 kişinin her biri için 2500, 2 yaralının her biri için 500, ve 1500 dolar da köyün zararına karşılık olmak üzere yoksul Afgan köylülerine toplam 40 bin dolar ödedi.



Amkerikalı sözcü Julian'ın, bugün de Lahman vilayetinin önde gelenleriyle buluşmayı planladığı belirtildi.



Lahman'da da 7 Ocakta düzenlenen baskında 17 sivil ölmüştü. ABD, bu operasyonda 32 militanın öldüğünü savunuyor. Lahman'da, cumartesi günü de bir başka Amerikan baskınında 16 sivil yaşamını yitirmişti.



ABD, Afganistan'daki operasyonlarda ölenlerin yakınlarına düzenli olarak ödemeler yapıyor ancak bunların çoğu kamuoyuna açıklanmıyor.

