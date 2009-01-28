T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, 'kan parası' ödedi

ABD, Afganistan'da bir baskında ölen 15 kişi için 40 bin dolar "kan parası" ödedi

28 Ocak 2009 02:00

ABD, Afganistan'da bir baskında ölen 15 kişi için 40 bin dolar "kan parası" ödedi.

ABD Sözcüsü Albay Greg Julian liderliğindeki bir heyet, 19 Ocakta Molla Patang adlı bir militanı hedef alan gece baskınında 15 kişinin öldüğü Kabil'in 50 kilometre kuzeyindeki İnzeri köyüne giderek yeni kazılmış 15 mezarın yakınlarında köylülerle buluştu.

Albay Julian, bazı kişilerin kazayla ölmüş olabileceğini ifade ederek, "Bu nedenle bir zarar olduysa çok üzgünüm" dedi.

Amerikalı yetkililer, ölen 15 kişinin her biri için 2500, 2 yaralının her biri için 500, ve 1500 dolar da köyün zararına karşılık olmak üzere yoksul Afgan köylülerine toplam 40 bin dolar ödedi.

Amkerikalı sözcü Julian'ın, bugün de Lahman vilayetinin önde gelenleriyle buluşmayı planladığı belirtildi.

Lahman'da da 7 Ocakta düzenlenen baskında 17 sivil ölmüştü. ABD, bu operasyonda 32 militanın öldüğünü savunuyor. Lahman'da, cumartesi günü de bir başka Amerikan baskınında 16 sivil yaşamını yitirmişti.

ABD, Afganistan'daki operasyonlarda ölenlerin yakınlarına düzenli olarak ödemeler yapıyor ancak bunların çoğu kamuoyuna açıklanmıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24