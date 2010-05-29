ABD kampında son maçta mağlubiyetle tanıştık

T24 - A Milli Takım, ABD ile yaptığı hazırlık maçının ilk devresini 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.





ABD’deki hazırlık kampında Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda karşısında oynadığı hazırlık maçlarını kazanmayı başaran milli takım, son hazırlık karşılaşmasında ev sahibi takımla karşılaştı.





NTV Spor'un haberine göre Arda'nın 27. dakikada kaydettiği golle ilk devreyi 1-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci devrede Altidore ve Dempsey'nin gollerine engel olamadı ve maçı 2-1'lik skorla kaybetti.





Lincoln Stadı’nda oynanan ve yaklaşık 60 bin kişinin izlediği karşılaşmaya Volkan, Sabri, Gökhan, Servet, Çağlar – Hamit, Selçuk İnan, Emre – Tuncay, Kazım, Arda ilk 11’i ile başlayan milli takım, maça hızlı girdi.





Ay yıldızlılar, 6. dakikda Arda’nın ceza sahası içinde verdiği şık pasla müsait pozisyonda topla buluşan Tuncay’la net bir gol pozisyonu yakaladı. Ancak tecrübeli oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.





Topa daha çok hakim olan ve oyunu kontrol eden milli takımımızda, 15. dakikada Arda’nın sol çaprazdan ceza sahasına girerken çektiği sert şut az farkla direğin yanından auta çıktı.





Kazım Kazım’ın 27. dakikada orta sahanın gerisinden sol kanada verdiği ara pasla topla buluşan Arda, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu kalecinin yanından ağlara gönderdi ve ay-yıldızlılar bu golle 1-0 öne geçti. Gol vuruşunu yaparken kaleciyle çarpışan Arda, bir süre yerde kaldıktan sonra maça devam etti.





Karşılaşmanın 40. dakikasında Emre Belözoğlu’nun uzun pasında bir kez daha sol kanatta topla buluşan Arda, ceza sahasına girerek orta yaptı, fakat topa hiç kimse dokunamayınca bu atak sonuçsuz kaldı.





ABD’de 43. dakikada çalımlarla ceza sahamıza giren Altidore’un yerden yaptığı ortada ev sahibi takımdan hiçbir oyuncu topu kontrol edemezken, savunmamız tehlikeyi uzaklaştırdı.





İlk devrede duran toplarla etkili olmaya çalışan ABD, özellikle köşe vuruşlarında gole yaklaştı. Fakat ev sahibi takım skora denge getirmeyi başaramadı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, milli takım soyunma odasına Arda’nın kaydettiği tek golle 1-0 üstün gitti.





Milli takım, ikinci yarıya da aynı kadro ile başladı. Soyunma odasından daha etkili bir dönüş yapan ABD, ikinci devrenin ilk dakikalarında kanatlardan etkili geldi. Bir pozisyonda sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortayı kaleci Volkan kontrol ederken, bir tehlikeli pozisyonu da savunma uzaklaştırdı.





Karşılaşmanın 52. dakikasında Selçuk İnan, yerini önümüzdeki sezon La Liga'da Valencia forması giyecek olan Mehmet Topal'a bıraktı.





Oyunu yarı sahamıza yığmak isteyen ABD'nin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek hücuma hızlı çıkmak isteyen ay-yıldızlılar, ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde bu fırsatları kullanamadı.





Kanatlardan çok etkili gelen ve kalemizdeki baskısını artıran ABD, aradığı golü 57. dakikada buldu. Ceza sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Donovan'ın kaleci Volkan'ı geçtikten sonra verdiği pasla topu önünde bulan Altidore, topu boş kaleye gönderdi: 1-1.





61. dakikada Bursaspor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım, Kazım Kazım'ın yerine oyuna dahil oldu.





Bu golden sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan ay-yıldızlılar, Sercan ile 66. dakikada net bir pozisyon yakaladı. Genç oyuncu topu ağlara göndermesine karşın hakem daha önce ofsayt bayrağını kaldırdığı için filelere giden top gol değeri kazanmadı.





Maçın 73. dakikasında Hamit Altıntop, yerini Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Semih Şentürk'e bıraktı.





Oyuncu değişikliğinden 2 dakika sonra kullanılan taç atışında Donovan'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topu önünde bulan Dempsey, savunma müdahale edemeyince düzgün bir vuruşla topu ikinci kez ağlarımıza gönderdi: 2-1.





Geriye düştükten sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan milli takımda 79. dakikada Sercan Yıldırım, sağ kanattan son çizgiye kadar inerek ceza sahasına yerden orta yaptı, ama topa kimse dokunamayınca bu hücumdan elimiz boş döndük.





78. dakikada ise Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı'nın yerine oyuna dahil oldu.





Kalan sürede başka gol olmazken, milli takım sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, Hiddink yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.