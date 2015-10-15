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Dünya
Deutsche Welle

ABD Kamerun'a asker yolluyor

ABD Başkanı Barack Obama, Boko Haram ile mücadele için Kamerun'a 300 askeri personel gönderilmesi talimatını verdi.

15 Ekim 2015 15:00


Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili açıklama gönderen Başkan Obama, ABD askeri personelinin Kamerun'da istihbarat faaliyetleri yürüteceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Kamerun'da konuşlandırılan personelin muharip birlik olmadığı, kendi güvenliklerini sağlamak için silah taşıyacaklarını söyledi. Sözcü, askerlerin "ihtiyaç bitene kadar" bu ülkede kalacaklarını vurguladı.

Boko Haram'a karşı ittifak

Ağırlıkla Nijerya'nın kuzeydoğusunda eylem düzenleyen Boko Haram, son dönemde komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'deki saldırılarıyla dikkat çekiyor. Aralarında Kamerun'un da bulunduğu bazı Afrika ülkeleri bir süre önce Boko Haram ile mücadele kapsamında ortak çok uluslu müdahele gücü oluşturmuştu.

Hafta sonunda düzenlenen terör saldırılarında Kamerun'da 11, Çad'da 41 kişi can vermişti. Boko Haram eylemlerinde şimdiye kadar 17 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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