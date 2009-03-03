ABD: Kafayı suya sokmak işkencedir

ABD Adalet Bakanı Eric Holder, terörle mücadelede sorgu sırasında sanıkların kafalarının suya sokulmasını işkence olarak nitelendirdi.



Washington'da bir toplantıda konuşan Holder, "Sanıklara boğulacakları hissini vermek işkencedir. Bakanlığım bu uygulamayı meşru ve mazur görmüyor" dedi.



"İşkenceye müsamaha, hukuk tarihi ve Amerikan değerleriyle çelişir" diyen bakan, "Bu, adaletin hakkaniyetle tecelli etmesini de engeller" diye konuştu.



Suda boğma yöntemi, 11 eylül saldırılarından sonra başlayan "terörle mücadelede" birçok sanığa uygulanmıştı. Holder, eski yönetim zamanında tartışma konusu haline gelen sorgulama ve tutukluluk koşullarını incelemekle görevlendirilmişti.



Senato istihbarat komisyonu da, CİA'nın sorgu ve tutuklama yöntemlerini araştırmaya karar vermiş bulunuyor.

