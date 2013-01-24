ABD kadınları cepheye sürecek

ABD ordusunda, kadın askerlerin muharip sınıflarda görev almasını yasaklayan talimatta değişiklik yapılacağı bildirildi.



ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, orduda kadınların muharip pozisyonlarda hizmet etmesine yönelik yasağı kaldırıyor.

Üst düzey Amerikalı bir askeri yetkili, ordu hizmetlerinin, kadınların muharip pozisyonlar istemesine izin veren planlar geliştireceğini, bazı pozisyonların hemen bu yıl açılabileceğini, Donanma komandoları ve Delta Gücü dahil olmak üzere özel operasyon güçleri gibi diğer pozizyonların açılmasının daha uzun sürebileceğini söyledi.

Yetkili, ordu komutanlarının, 15 Mayıs'a kadar ön uygulama planlarıyla ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'ya rapor vermek zorunda olduklarını, Panetta'nın kararıyla ilgili resmi açıklamanın ise yarından önce yapılmasının beklenmediğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık bir yıl önce 14 bin 500 muharip pozisyonu kadınlara açmıştı. Panetta'nın kararı, Savunma Bakanlığı'nın bu eylemini ileri götürerek, çoğu kara ordusu ve deniz piyade birimlerinde olmak üzere 230 binden fazla pozisyonu kadınlara açabilir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerilen girişim, 1994 tarihli, kadınların küçük muharip kara birimlerinde görevlendirilmesini yasaklayan talimatı tersine çeviriyor.

ABD'de 1,4 milyon aktif askeri personelin yüzde 14'ünü kadınlar oluşturuyor.