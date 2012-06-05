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Dünya

ABD, kadın-erkek arası ücret dengesizliği için çözüm arıyor

Kadın ve erkek arasındaki gelir uçurumunu azaltmaya yönelik olarak tasarlanan “Ücrette Eşitlik Yasası” Başkan Obama’nın desteği ile nihayet bugün Kongre’ye sunulacak

05 Haziran 2012 15:33

 

IŞIL ÖZ

 

Başkan Obama, kadına karşı ‘ücret’ konusunda yapılan haksızlıklara son vermek için atağa geçti.

ABD’de de kadın ve erkekler arasında ücret eşitsizliği olduğunu duymayan kalmamıştır. Var ise kısaca özetleyeyim: Ortalama olarak sarfedilen efor aynı olsa da erkekler o işten 1 dolar kazanırken kadınlar  77 sent  kazanıyor ve dahası bu ayrım Afrikalı-Amerikalı kadınların 64 sent, Latin göçmen kadınların 56 sent alması ile devam edebiliyor.

Geçenlerde Forbes Dergisi, ABD’deki kadınların iş dünyasında erkeklerin gerisinde olduğunu yazmış ve 2011 yılına ait verileri yayımlamıştı: Kongre’de kadınların oranı 16,8 iken Senato’da bu oran yüzde 17,5. Şirket içinde kadınların CEO’luk oranı yüzde 3,4. En çok kar edenler arasında kadınlar yüzde 7,5’lik bir orana sahip. Aynı şirketler arasında kadınların yönetim kurulundaki yüzdesi ise 14,1. 

Kadın ve erkeğin bir mali yıl içerisindeki kazancının aynı ücret seviyesine ulaşması için kadının fazladan çalışması gereken gün sayısını dikkate alacak olursak, durum çok vahim.

Kadın ve erkek arasındaki gelir uçurumunu azaltmaya yönelik olarak tasarlanan “Ücrette Eşitlik Yasası” Başkan Obama’nın desteği ile nihayet bugün Kongre’ye sunulacak. Kulislerde Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’den gerekli 60 oyu alamayacaklarını bildikleri ama usülen de olsa çabalarını gösterme gayretinde oldukları konuşuluyor. 

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Mitt Romney’in bu konuda yorum yapmadığı söyleniyor.

Aynı işyerinde çalışan kadın ve erkeklerin eşit işe eşit ücret almasını gerektiren tasarı, her türlü maaş dahil olmak üzere, fazla mesai, ikramiye, hisse senedi opsiyonları, kar paylaşımı ve ikramiye planları, hayat sigortası, tatil ve tatil ücreti, ödenekler, konaklama, seyahat giderleri için geri ödeme ve tazminatlarının ödenmesi hususunda da önem taşıyor. Yasanın ihlal edildiğini iddia eden kişi doğrudan mahkemeye gidebilecek.

Dileriz Türkiye’de de bu konu gündeme gelir ve gerekli düzenleme vakit kaybedilmeden yapılır.

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