-ABD: KADDAFİ'NİN HAVA SAVUNMASINA CİDDİ ZARAR VERİLDİ WASHINGTON (A.A) - 20.03.2011 - ABD'den bir yetkili, Libya'ya yönelik operasyonda Muammer Kaddafi'nin hava savunma sistemlerinin "ciddi şekilde etkisiz hale getirildiğini" söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen ulusal güvenlik yetkilisi, "Kaddafi'nin hava savunma sistemleri ciddi şekilde etkisiz hale getirildi. Kaddafi'nin ve ona bağlı kara kuvvetlerinin bugünkü saldırılara karşılık olarak ne yapabileceğini tahmin etmek için henüz çok erken" diye konuştu. -LİBYALI GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ- Libya'da yönetimin saldırılarıyla ilgili canlı internet programı yapan bir gazetecinin öldürüldüğü bildirildi. Gazetecinin arkadaşları tarafından yapılan açıklamada, Libya el Hurra (Özgür Libya) adlı kanalı kuran Muhammed el Nabus'un, bugün, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Bingazi'ye yaptığı saldırı sırasında, bir keskin nişancı tarafından vurulduğu kaydedildi. -LİBYA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: "ÇOK SAYIDA SİVİL YARALI VAR"- Libya'nın Misrata kenti sakinlerine göre buraya düzenlenen operasyonlarda, hükümet güçlerine ait hava üssü de vuruldu. El Cezire televizyonunun haberine göre başkent Trablus'un dışındaki Mitiga havaalanı da hedef oldu. Mitiga'nın VIP sivil uçuşlar için kullanıldığı kaydedildi. Öte yandan Libya hükümet sözcüsü Muhammed el Zvey düzenlediği basın toplantısında, düzenlenen saldırılar nedeniyle, özellikle başkent Trablus ve yakınındaki Misrata'da çok sayıda yaralının olduğunu söyledi. Zvey, "Libya halkına yönelik bu barbarca saldırı, İslami Magrip'teki El Kaide'nin parçası olan silahlı militanlara karşı ateşkes ilan etmemizin sonrasında başlatıldı" dedi. -İNGİLTERE OPERASYONUN "GEREKLİ" OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE- İngiliz haber kanalları, Libya'ya yönelik operasyonla ilgili İngiltere Başbakanı David Cameron'ın operasyonun "gerekli, hukuki ve doğru olduğu" sözlerine yer vererek, bu ülkenin Kıbrıs'taki hava üssünden operasyona destek verdiğini aktarıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Pentagon yetkililerine dayandırarak İngiltere ve ABD'nin şimdiye kadar 110'dan fazla füze attığını duyurdu. BBC ayrıca, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, İngiliz denizaltısının Libya hava savunma hedeflerine birkaç füze attığını açıkladığını kaydetti. BBC Arapça servisi ise, askeri üslerin bulunduğu tahmin edilen Trablus'un doğu bölümlerine operasyonun gerçekleştiğini aktardı. Sky haber kanalı da İngiltere'deki Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinin yanı sıra muhalefetteki İşçi Partisinin de operasyona destek verdiğine dikkati çekti. -OPERASYONUN KOORDİNASYON MERKEZİ STUTTGART'DAKİ AMERİKAN ÜSSÜ- Libya'ya yönelik uluslararası askeri operasyonun merkezinin, Almanya'nın Stuttgart kentindeki ABD üssü olduğu bildirildi. Fransız Haber Ajansı'na açıklama yapan bir Fransız yetkili, İngiltere, Fransa ve ABD'nin öncülüğündeki operasyonun, Almanya'daki ABD üssünde ve Amerikalı komutanlar tarafından koordine edildiğini açıkladı. Yine aynı yetkili, Stuttgart üssündeki Amerikalı komutanların, Fransa'nın Lyon, İngiltere'den Northwood'daki üssündeki komuta kademesiyle birlikte uluslararası operasyonu koordine ettiğini duyurdu. Yine aynı yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 24 adet ''Mirage 2000-9'' ve ''F16'' tipi tipi savaş uçağıyla, Katar'ın da 4 ya da 6 adet ''Mirage 2000-9'' tipi savaş uçağıyla operasyona katılma sözü verdiğini söyledi.