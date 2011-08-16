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Dünya

ABD: Kaddafi'nin günleri sayılı WASHINGTON (A.A)

16 Ağustos 2011 01:13

-ABD: Kaddafi'nin günleri sayılı WASHINGTON (A.A) - 15.08.2011 - Libya'da muhalif güçlerin başkent Trablus'a çeşitli yönlerden yaklaşarak çevredeki kasabaları bir bir ele geçirmeleri, ayrıca Muammer Kaddafi yönetiminin içişleri bakanı Nasır El Mobruk Abdullah'ın Mısır'a sığınması, ABD'yi umutlandırdı.  Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Carney, "Kaddafi'nin günlerinin sayılı olduğu giderek daha da belirginleşiyor" dedi.  Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili de "muhalefetin, ülkenin tümünde kontrolü ele geçirme yolunda şimdi yeterli ivmeyi yakalamış olabileceğini düşünmek için yeterli nedenin bulunduğunu" belirtti. Öte yandan başkent Trablus yakınlarındaki Zaviye kentini ele geçiren muhalif güçlerin, Muammer Kaddafi güçlerince kent merkezinden püskürtüldüğü belirtildi.  Muhalif güçler Trablus çevresindeki Garyan, Sorman ve Zaviye'ye girmiş, bu ilerleyiş Trablus'a yönelik saldırı başlatılacağı beklentilerine yol açmıştı. Silahlandırılmış kamyonetler gibi araçlar kullanan, mühimmatları azalan ve askeri eğitimden yoksun, sivil kökenli muhalif güçlerin, iyi eğitilmiş ve iyi donatılmış askerler tarafından kolaylıkla geri püskürtüldüğü bildirildi.

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