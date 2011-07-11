-ABD KADDAFİ'NİN GİTMESİNDE KARARLI WASHINGTON (A.A) - 10.07.2011 - ABD, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidarı bırakması gerektiği inancını sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, bir soruya yazılı cevabında, ülkedeki geçiş döneminin nasıl olacağına Libya halkının karar vereceğini, ancak Kaddafi'nin iktidarda kalamayacağı fikrinde sabit olduklarını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, NATO'nun çabalarının Kaddafi'ye baskıyı artırmaya yardımcı olduğu, İttifak'ın operasyonlarının, muhaliflerin Libya halkı adına ''daha iyi faaliyet göstermesini'' sağladığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin NATO koalisyonunun bir parçası olarak, Libya'daki uçuşa yasak bölge uygulamasının devam etmesi, sivillerin korunması çabalarını sürdüreceğini bildirdi.