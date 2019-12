ABD, Kaddafi'nin ateşkesini reddetti

T24 - Libya Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, tüm birliklerine ateşkes emri verildiğini açıkladı. Pentagon, ateşkes çağrısını "kuşkuyla yaklaşıyoruz" ifadesiyle yanıtlarken, Beyaz Saray ilerleyen saatlerde "ateşkesi tanımadıklarını" açıkladı.



ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin dün Libya'ya yönelik başlattığı hava ve deniz operasyonu bugün de devam ediyor. Libya'ya havadan ve denizden bomba yağıyor. Libya şu ana kadar 10'larca sivilin öldüğünü bildirirken, yaralı sayısını da 150 olarak verdi. Dün gece saatlerinde elde edilen bilgiye göre ise Kaddafi'nin Trablus'taki sarayının kısmen yok edildiği söylendi.







Sözcü, Libya silahlı kuvvetlerinin, gece saat 21.00'den itibaren (TSİ aynı), tüm birliklerine ülkeye saldıran Batılı güçlere karşı ateşkes emri verdiklerini söyledi.



Sözcü, Afrika Birliği'nin dün "savaş durumunun derhal kesilmesi" çağrısına cevaben ateşkes ilan edildiğini bildirdi.



Kaddafi cephesinden gelen bu açıklama, Pentagon tarafından şöyle değerlendirildi: Kaddafi'nin ateşkes ilanına kuşku ile yaklaşıyoruz.



Beyaz Saray ateşkesi tanımadı

İlerleyen saatlerde, Obama'ya Brezilya ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Donilon, "Bu noktada görüşümüz, ateşkesin gerçek olmadığı ya da derhal ihlal edilmekte olduğudur" dedi.

Beyaz Saray danışmanı, Libya'ya müdahalenin ilk gününde müttefiklerin "iyi bir gün" geçirdiğini ifade etti.

Askeri ayrıntılar



Libya operasyonuyla ilgili Pentagon adına açıklamayı, ABD Donanması'ndan Koramiral Bill Gortney yaptı. Kaddafi yönetiminin, ateşkes emri de dahil olmak üzere tüm açıklamalarına şüpheyle baktığını, Libya'nın ateşkes ilanını inandırıcı bulmadığını dile getiren Gortney, ''Kaddafi'nin tüm açıklamalarına şüpheyle bakıyorum. Ateşkes ilan etti, ama daha sonra askerlerine Bingazi'ye girme talimatı verdi'' diye konuştu.



Koramiral, askeri ayrıntılarla ilgili, Trablus'la Bingazi arasındaki kıyı şeridinin emniyetinin sağlanmak üzere olduğu, Kaddafi'nin Bingazi'ye yönelik harekatının da engellendiği bilgisini verdi.



"Piyadelere saldırılmayacaktı" hatırlatması üzerine, "zırhlı birliklerle ilerliyorlardı, onları vurduk" yanıtı veren Gortney, bombardımanın ayrıntılarıyla ilgili soruya, net raporlar ellerinde olmadığı için yanıt veremeyeceğini söyledi.





"Kaddafi'nin peşinde değiliz"



Bill Gortney, ajanslardan geçen, Trablus’ta büyük bir patlama duyulduğu, Kaddafi'nin konutuna yakın bölgede patlama meydana geldiği haberleriyle ilgili olarak da, "Kaddafi'nin peşinde değiliz" dedi ve ekledi: "Hedef listemizde Kaddafi yok. Uçuşa kapalı bölgenin güvenliğini etkileyecek her şeyi vuruyoruz ama Kaddafi bunların arasında değil. Askeri hedefleri vuruyoruz ve eğer kendisi bir askeri bölgede ise onun garantisini veremem."





"Yüzde yüz güvenli olmaz ama..."



"Libya ordusunun hava savunma sistemlerinin çoğu vurulmuş durumda. Bunların radar sistemleri de vurulmuş durumda. Seyyar bataryalar; elden ve omuzdan ateşlenebilenler var ve bunların hepsini vurmamıza imkan yok. Bunlar ateşlenirse savunma yapmak daha pratik bir yöntem" diyen Gortney, "Uçuşa kapalı bölge tümüyle güvenli olacak mı?" sorusu yöneltildi.



Gortney de, "Daha önceki tecrübelerimze dayanarak yüzde yüz güvenli olmuyor. Karşı taraf isterse uçak ya da helikopter kaldırabiliyor ama biz bunu etkisiz hale getirecek güce sahibiz" şeklinde konuştu.





"Şu ana kadar kayıp yok"





Gortney, koalisyon güçlerine ait uçakların Libya'ya operasyonunda şu ana kadar kayıp vermediğini, sivil kayıpların olduğuna dair bir işaretin de henüz olmadığını kaydetti.



Gortney, şu anda ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait uçakların uçuşa yasak bölgede devriye gezdiğini, ancak ''her geçen gün'' buna yeni ülkelerin de katılmasının beklendiğini bildirdi.





Sarayı vuruldu



Öte yandan, Kaddafi'nin sarayının bir bölümünün vurulduğu bildirildi. kaddafi güçlerinin komuta merkezi olduğu iddia edilen bir bina da hedefler arasındaydı.



Uçaksavarlar ateşlendi



Öte yandan Trablus'ta bu akşam saatlerinde uçaksavar atışları yapıldığı bildirildi.

Bölgedeki AFP muhabiri, seslerin özellikle Kaddafi'nin rezidansının yakınlarından geldiğini belirtti.

Trablus'ta, bu sabahın ilk saatlerinde de aralıksız uçaksavar atışları yapılmıştı.





Operasyonun dakika dakika ayrıntıları







Sabahın ilk saatlerinden itibaren Şafak Yolculuğu Operasyonu'nun ikinci gününde de bombardıman durmadı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

03.46: Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Libya’ya yapılan hava operasyonunun Ortadoğu’da daha geniş çaplı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi. Taçi, yazılı açıklamada operasyonun Libyada’ki sivillerin korunması ve Kadaffi’nin yönetimi bırakmasıni amaçlayan insani bir müdehale olduğunu belirtti.







NATO’nun 1999 yılında Sırp hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatının Kosova’yı bağımszlığa taşıdığını belirten Taçi, bu nedenle bu tür opresyonların önemini en iyi Kosova halkının anlayacağını ifade etti. Kaddafi’yi Miloşeviç’e benzeten Taçi, "Operasyon sonunda Miloşeviç pes etmişti. Kosova da özgürlüğüne kavuşmuştu. Libya halkı da bu operasyon sonunda özgürlüğüne kavuşacak" dedi.



03.25: Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta, Bab ül-Aziziye'deki karargahında, çadırının yakınında bulunan bir binanın vurulduğu bildirildi. Kruz füzesiyle vurulan binanın, Kaddafi'yi çadırında ziyaret eden özel konuklar için kullanıldığı ifade edildi. Operasyon sırasında Kaddafi'nin nerede olduğunun bilinmediği, ancak yerleşkede 300 dolayında Kaddafi yandaşının bulunduğu kaydedildi.







Kaddafi’nin rezidansının bulunduğu yerleşkedeki bina vuruldu. Amerikalı yetkililer, hedefleri arasında Kaddafi'nin bulunmadığını söylemişti.





02.45: Almanya'dan eleştirilere cevap



Libya'ya askeri müdahaleye aktif şekilde katılmayarak, dışarıda ve içeride bazı tepkilerle karşı karşıya kalan Alman hükümeti, eleştirilere yanıt verdi. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Batı'nın Libya'da uzun sürecek bir krize sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.







Hükümetin Libya politikasını savunan Dışişleri Bakanı Westerwelle, gidişat konusunda riskleri gördüklerini ve endişeleri olduğunu söyledi. Alman Bakan, "Biz, bu kaygılarımızın boşa çıkmasını umut ediyoruz. Umarız bu düşündüklerimiz gerçeğe dönüşmez. Biran önce ateşkesin sağlanması ve diktatörün ayrılması, olabilecek en iyi şeydir" dedi. Almanya'nın takındığı tutumun, kesinlikle Kaddafi rejimine yakınlık şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Westerwelle, bu ülkeye yönelik müdahalenin şekillenmesinde, uzun sürecek bir misyonun risklerini gördüklerini bu nedenle Alman ordusunu Libya'ya göndermeme kararı aldıklarını anlattı.



00.50: NATO üyeleri, Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasında NATO'nun oynayacağı rol konusunda uzlaşma sağlayamadı. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan NATO Konseyi'nin, Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi konusundaki harekat planını onayladığını bildirdi.Lungescu, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı uçuşa yasak bölge kararının icra edilmesi konusundaki planın tartışılmaya devam edileceğini açıkladı.



00.35: Beyaz Saray, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ilan ettiği ateşkesi tanımadığını bildirdi. ABD Başkanı Barack Obama'ya Brezilya ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu noktada görüşümüz, ateşkesin gerçek olmadığı ya da derhal ihlal edilmekte olduğudur" dedi.



Beyaz Saray danışmanı, Libya'ya müdahalenin ilk gününde müttefiklerin "iyi bir gün" geçirdiğini ifade etti.



Donilon, ayrıca Obama'nın Libya konusuyla ilgili olarak Ürdün Kralı Abdullah' ile telefon görüşmesi yaptığını, liderlerin Libya'ya karşı geniş bir koalisyona gerek olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.



00.05: Reuters, Kaddafi’nin konutunun üzerinden dumanlar yükseldiğini duyurdu.



23.30 : ABD Savunma Bakanı Robert Gates Obama yönetimi içindeki bölünme tartışmalarıyla ilgili olarak Başkan'ın bütün danışmanlarının Libya operasyonuna destek üzerine anlaştığını belirtti. Libyalıların siyasi süreçlerin çözümünü kendi kendilerine bulmaları gerektiğini belirten Gates, "isyancılara fazladan yardım gerekip gerekmeyeceğinin zamanla anlaşılacağını" söyledi.



Koalisyonun ilerleyen dönemdeki liderliğini kimin üstleneceğinin hala netleşmediğinin altını çizen Gates, "İngiltere ve/veya Fransa'nın liderliğinde NATO'nun "donanımının" kullanılmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Gates, "Libya'nın geleceğinde ne olduğu belli değil. Kendi içindeki farklılıklardan dolayı bölgedeki ülkelerin bölünmesine izin vermek bence geleceğe dönük olarak gerçek istikrarsızlığın formulüdür" dedi.



23.25 : Venezüella lideri Hugo Chavez, Libya'yı hedef alan uluslararası askeri operasyonu eleştirdi. Chavez operasyonun "ayrım gözetmediğini" belirterek anlaşmazlığın çözümü için diyalog çağrısı yaptı.



Chavez dün de operasyonu Batılıların petrol hırsı olarak nitelendirerek kınamıştı. Televizyon ve radyodan yayınlanan haftalık programında konuşan Chavez, "Libya'da şiddete bir son verilmesini" talep ederek "bomba atmanın" bir iç çatışmanın çözümü olamayacağını ifade etti.



23.00 : NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in bu gece bir yazılı açıklama yapacağı bildirildi.



22.45 : İngiltere, Kaddafi'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve BM'nin Libya kararını uygulamaya devam edeceklerini duyurdu. Başbakanlık sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Albay Kaddafi'nin bir ateşkes ilan ettiğini fakat bu kararın hemen ihlal edildiğini herkes hatırlayacaktır. O zaman kendisini sözleriyle değil icraatıyla yargılayacağımızı söylemiştik, yine söylüyoruz" denildi.





22.10 : Pentagon'dan Türkiye açıklaması



ABD Donanması'ndan Koramiral Bill Gortney, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye operasyona katılacak mı?" sorusuna, "Süreci hala değerlendiriyorlar" yanıtını verdi.



Dün yapılan açıklamada 110 Tomahawk ateşlendiği bilgisi verildiğine vurgu yapan Gortney, bugün 124 Tomahawk daha fırlatıldığını söyledi. Gortney, atılan füzelerin ve havadan yapılan atışların Kaddafi yönetiminin hava savunma sistemlerini hedef aldığını, operasyon sonucunda sivil kayıplar yaşandığına dair bir işaret bulunmadığını belirtti. Gortney, koalisyon güçlerinin Kaddafi'nin konutunu hedef almadığının da altını çizdi.



"Biz koruma amaçlı olarak saldırı düzenlenebilecek hedefleri seçiyoruz. Kaddafi birlikleri, özellikle muhaliflere karşı hareket ediyorsa, hedef haline gelecekler. Eğer Libya’daki kara kuvvetleri Bingazi’ye ilerlemeye devam etmiyorsa, bu iyiye bir işarettir" diyen Gortney bu konuda elde henüz bir bilgi olmadığını söyledi.



Arap Birliği'nin operasyonla ilgili bazı çekinceleri olduğu yönündeki soru üzerine de Gortney, "Hayır, Arap Birliği uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasına olumlu baktığını belirtti. Çeşitli güçleri, özellikle, farklı ülkeleri de sürece katmaya çalışıyoruz" dedi. Gortney hava sahasının kapatılmasının hiç uçuş yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, helikopterlerin Libya hava sahasını kullanabileceklerini belirtti.



Operasyonlara katılacak yeni ülkeler olduğunu, ancak her ülkenin kendi açıklamasını yapmasının daha doğru olduğunu belirten Gortney, uçakların Avrupa'daki üslerden harekete geçeceğini ifade etti. Gortney, operasyonun komutasını önümüzdeki günlerde müttefik güçlere aktaracaklarının altını çizdi.



22.05 : Trablus'ta patlamalar yaşandığı bildirildi. Patlama seslerinin duyulduğu noktalardan birinin de Kaddafi'nin sarayının yakınları olduğu ifade edildi.



21.50 : BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun Libyalıların "ateşkes sözünü tutmalarını" umduğunu söyledi. Mısır'da konuşan Ban, "Sivil nüfusa saldırmayı sürdürüyorlardı. Bu teklifin denenmesi ve test edilmesi gerekiyor" dedi.



21.30 : İkisi AFP'den olmak üzere üç gazeteciden Cuma gecesinden beri haber alınamadığı açıklandı. Kayıp gazetecilerin AFP'nin Paris bürosunda görevli Dave Clark, Nairobi bürosunda görevli Roberto Schmidt ve Getty Images fotoğrafçısı Joe Raedle olduğu belirtildi.



21.25 : Üç İtalyan jetinin Sicilya'nın batısındaki Trapani üssünden havalandığı ancak uçakların hedefinin ne olduğunun tam olarak bilinmediği bildirildi.



21.00 : Libya'da hükümetin ilan ettiği ateşkes devreye girdi.





20.45 : Kaddafi'den ateşkes emri



Libya hükümetinden yapılan açıklamada "Tüm askerlere ateşkes emri verdik" denildi.



20.40 : Yarın Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında askeri ve sivil temsilciler arasında bir toplantı yapılacak.



20.30 : Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Davutoğlu'nun konutunda yapılan zirve sonrası bir açıklama yaptı. Ünal, kurumlararası koordinasyon ve kriz yönetim toplantılarının en başından beri yapıldığının altını çizerek, Paris zirvesi sonrası sürecin değerlendirildiğini belirtti. "Toplantı boyunca NATO Daimi Temsilcimizle de sürekli olarak görüşme halindeydik. Başbakan Cidde'de olduğu için toplantı çerçevesindeki bilgiler kendisine aktarıldı" diyen Ünal, bu tür toplantıların devam edeceğini açıkladı.



20.23 : AFP haber ajansı, Brüksel'de bulunan diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin NATO zirvesinde Libya planının yeniden değerlendirilmesini istediğini duyurdu. AFP'ye konuşan kaynaklar, Türk temsilcilerin askeri operasyonun "parametreleri değiştirdiğini" söylediğini aktardı. Bir diplomat, "Türk temsilci, bombalamaların sebep olabileceği sivil kayıplar ışığında, NATO'nun BM'nin 1973 No'lu kararının uygulanmasındaki rolünü yeniden değerlendirmemizi istedi" dedi.



20.20 : Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Kaddafi'nin sığınağı yakınlarında uçaksavar ateşi yaşandığı bildirildi.



20.00 : ABD Başkanı Barack Obama Brezilya'da bir basın toplantısı düzenledi ancak Libya'yla ilgili konuşmadı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ise "daha fazla askeri söz verilmeden" Obama'nın ABD'nin Libya operasyonundaki rolünü açıklamasını istedi.



19.55 : Ankara'da, Dışişleri Konutu'nda yapılan zirve sona erdi. Zirve yaklaşık 2 saat sürdü. Televizyon kanalları Orgeneral Güner'in konuttan ayrıldığı ancak Fidan ve Sinirlioğlu'nun hala içeride olduğunu bildirdi. Zirvede NATO'nun operasyonda devreye girmesi ihtimaline Türkiye'nin nasıl bir katkıda bulunacağının görüşüldüğü öğrenildi.



19.45 : Silahlı kişiler tarafından rehin alınan İtalyan gemisi, 11 kişilik mürettebatıyla beraber Trablus'taki limandan ayrıldı. Geminin sahibi şirketten yapılan açıklamada, gemideki 8'i İtalyan 11 kişilik mürettebata Libyalı askeri yetkililerin ve limandaki görevlilerin eşlik ettiği bildirildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



19.05 : Üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD'nin Libya'yı önümüzdeki günlerde de vurmaya devam edeceğini söyledi. "Bu süregelen bir askeri operasyon. Libya'yı yeniden vurmalarını kesinlikle bekliyorum" dedi. Şu an operasyonların koordinasyonunu ABD Afrika Komutanlığı'nın başındaki isim olan General Carter Ham'in sağladığını da belirten yetkili, Ham'in "önümüzdeki günlerde dönüşümü etkilemek için büyük çaba gösterdiğini" söyledi.



19.00 : NATO Zirvesi'ne bir saat ara verildi



NATO Konseyi toplantısına ara verildiği açıklandı. Toplantının 1 saat sonra devam etmesi bekleniyor. Brüksel'deki kaynaklar NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in bugün bir karar çıkması için katılan 28 büyükelçiye baskı yaptığını bildirdi. bugünkü toplantıdan bir sonuç elde edilemezse, zirveye yarın devam edileceği ifade edildi. NATO Konseyi'nde kararların oybirliğiyle alınması gerekiyor.



18.50 : İspanya Dışişleri Bakanı Trinidad Jimenez, Libya'ya yönelik uluslararası operasyonun uzun vadeli olacağını düşünmediğini söyledi. Jimenez, koalisyonun Libya lideri Kaddafi'nin kendi vatandaşlarına uyguladığı şiddete bir fren koymasını umut ettiğini belirterek İspanya'nın 4 F-18 savaş uçağı, bir havada yakıt ikmal aracı, bir fırkateyn ve bir denizaltıyla operasyona katılacağını söyledi.



18.45 : Fransa Hava Kuvvetleri ise bugün Libya üzerine düzenlenen hava operasyonlarına 15 civarında Fransız uçağının katıldığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Sözcüsü, uçakların görevinin devriye uçuşu olduğunu, havadaki ya da karadaki hedeflere ateş etmediğini çünkü herhangi bir direnişle karşılaşmadıklarını söyledi.



18.40 : Fransa Savunma Bakanlığı, Katar'a air dört savaş gemisinin Libya üzerinde konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Laurent Teisseire, bunun "çok önemli bir nokta" olduğunu ifade etti. Teisseire, gazetecilere verdiği brifingde müttefik güçlerinin Libya üzerindeki uçuş yasakğının uygulanması konusunda bir muhalefetle karşılaşmadığını söyledi.





18.10 : Ankara'nın gözü NATO Zirvesi'nde



Televizyon kanalları Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla Libya'daki gelişmeleri değerlendirmekte olduğunu bildirdi. Dışişleri Konutu'ndaki zirveye Genelkurmay Harekat Başkanı'nın da katıldığı belirtildi. Diplomatların son durumu yakından takip ettiği, NATO zirvesinin sonuçlarının beklendiği ifade edildi.



17.50 : Üst düzey bir ABD'li yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada müttefiklerin Libya'ya düzenlediği operasyonun geçen hafta kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararıyla meşruiyet kazandığını söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri'nin eleştirilerine yanıt veren yetkilinin Obama'yla birlikte Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da bulunduğu bildirildi.



17.22 : Libya ordusundan bir yetkili, Batılı koalisyonun dün gece yürüttüğü hava operasyonunun Trablus'un 170 kilometre güneybatısında bulunan El Vatyah Hava Üssü'nü hedef aldığını açıkladı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Üssün uçaksavar sistemlerine daldırmaya çalıştılar. Bazıları zarar gördü" derken üste bunun dışında bir zarar olmadığının altını çizdi.



17.20 : Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak Libya'ya operasyon düzenleyen koalisyon üyelerinin koordine hareket ettiğini ancak merkezi komuta karargahı olmadığını söyledi. ABD, İngiltere ve Fransa'nın kendi komuta merkezlerinden hareket ettiklerini belirten kaynak, ABD'ye ait karargahın "en yüksek planlama kapasitesine sahip olduğunu" ve karargahlar arasında personel alışverişi yapıldığını ifade etti.



17.15 : Danimarka Radyosu Danimarka'ya ait 4 F-16 jetinin İtalya'nın Sigonella Hava Üssü'nden havalanarak Libya'ya doğru hareket ettiğini duyurdu. Dan Savunma Komutanlığı'ndan sözcü Torben Kjeldsen haberibe teyit edebileceğini ne de yalanlayabileceğini söyledi.



17.00 : Hristofyas: İngiltere'nin adadaki üsleri kullanmasına karşıyız



Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, adadaki iki İngiliz üssünün Libya hava sahasının kapatılması amacıyla kullanılmasına karşı olduklarını ancak üslerin kullanımını durdurmak için ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.



16.50 : ABD Afrika Komutanlığı Sözcüsü Teğmen James Stockman, ABD ve İngiltere'nin yürüttüğü füze saldırıları sonucunda Libya'nın 22 hedefinden 20'sinin vurulduğunu, diğer iki hedefteki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Stockman operasyonda ABD'ye ait üç hayalet uçağın da yer aldığı haberlerini doğruladı.



16.45 : ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, Katar'a ait savaş uçaklarının Libya yakınlarına doğru ilerlediğini söyledi. Mullen diğer Arap ülkelerinde Kaddafi'ye karşı oluşturulan koalisyona bağlılık gösterdiğini belirtti.



16.25 : İtalya Savunma Bakanı Ignazio La Russa, devlet televizyonu RAI'ye yaptığı açıklamada, İtalya'ya ait 8 jetin koalisyonun komutasına verildiğini ve en kısa süre içinde operasyonlara katılmaya hazır olacağını söyledi. "Operasyona eşit bir güç olarak katılmak istiyoruz" diyen La Russa, İtalya'nın Libya'da tutulan gemiyle ilgili harekete geçmeye de hazır olduğunu duyurdu.



16.10 : Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Arap ülkelerinin Libya'nın uçuşa kapalı bölge ilan edilmesi çağrısı yaptığında Batılı güçlerin sivilleri vuracağı bir operasyon düzenlemesini istemediklerini söyledi. Mısır'ın resmi haber ajansının bildirdiğine göre Musa, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdığını da belirtti.



16.05 : Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Batı'nın Libya'da sonu görülmeyen bir sürece çekilmekte olduğu uyarısında bulundu. Westerwelle, "Kaddafi'nin sistemiyle ilgili bir hassasiyetimiz olduğu için değil, uzun bir operasyonun risklerini gördüğümüz için Libya'ya Alman askerlerini göndermeme kararı aldık. Umuyoruz korkularımız gerçek olmaz" dedi. Westerwelle, en olumlu seçeneğin "bir ateşkes ilan edilmesi ve diktatörün en kısa zamanda koltuğunu bırakması" olacağını ifade etti.





16.00 : Kritik zirve başladı



NATO'nun 28 üyesinin büyükelçileri kritik Libya toplantısı içinde Brüksel'de bir araya geldi.



15.55 : Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya üzerine düzenlenen operasyonun "büyük bir yanlış anlamanın" sonucu olduğunu söyledi. Seyfülislam hükümet güçlerinin isyancıların kalesi olan Bingazi'yi "gansterlerden" kurtarmaya çalıştığını öne sürdü. Oğul Kaddafi operasyona duyulan öfkeye rağmen Akdeniz çevresindeki ticari uçuşlara karşı bir misilleme yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.



15.50 : İtalya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Roma'nın Libya operasyonuna 8 savaş uçağıyla katılacağı belirtildi.



15.45 : ABD Genelkurmal Başkanı Amiral Mullen, CBS televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Batı'nın askeri operasyonunun Kaddafi'yle bir çıkmaza girilmesine yol açabileceğini söyledi. Mullen Libya'daki operasyonun ne kadar süreceğini tahmin edemediğini de sözlerine ekledi. Mullen ABD'nin Kaddafi'nin elinde bulunan geniş hardal gazı stoğu dolayısıyla tedbirli davrandığını ancak Libya liderinin kimyasal silahları kullanmaya niyeti olduğuna dair bir işaret olmadığını belirtti.



15.20 : ASNA haber ajansı İtalyan üst düzey askeri kaynaklara dayanarak, Danimarka'ya ait 6 F-16 jetinin İtalya'ya ait Sigonella Hava Üssü'nden uçuşa hazır olduğunu duyurdu. Rocco Massimo Zafarana, Danimarka uçaklarının dün Sicilya'daki üsse geldiğini belirterek, "Başka ülkelerden katılım olup olmayacağını bilmiyoruz ama gelmeleri durumunda kendilerini karşılamaya ve gereken desteği vermeye hazırız" dedi.



15.15 : İtalyan yetkililer, bugün sabah saatlerinde kayıp oldukları bildirilen, Trablus limanında demirlemiş İtalyan bandıralı geminin mürettebatının "kaçırılmış" olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını açıkladı.



15.10 : ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mullen, yaptığı açıklamada Libya hedeflerine yönelik hava ve deniz operasyonlarından sonra koalisyon güçlerinin yeni hedefinin Kaddafi'ye verilen lojistik desteğin "yarın ya da öbür gün" kesintiye uğratılması olduğunu söyledi.



15.05 : İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın Kaddafi'ye karşı ayaklanmayı desteklediğini ancak ülkeyi hava operasyonlarıyla vuran Batılı güçlerin amaçları hakkında "şüpheleri" olduğunu söyledi. ISNA haber ajansının bildirdiğine göre, Sözcü Ramin Mehmanperest, "İslam Cumhuriyeti'nin pozisyonu her zaman için haklı ve onların meşru taleplerini destekleme yönünde olmuştur. Bu operasyon ve Batılı ulusların baskı altındaki ülkelerde hakimiyet kurma tarihi gerçek amaçları üzerinde her zaman için bir şüphe yaratmaktadır" dedi. Mehmanperest, Batılı ülkelerin, "çoğunlukla halka destek ifadeleri içeren yanıltıcı sloganlarla harekete geçtiklerini ancak aslında askeri çıkar peşinde olduklarını" söyledi.



14.50 : Rusya yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'dan hedef gözeltilmeden güç kullanımına son vermelerini istedi.



14.40 : Libya resmi haber ajansı, hükümetin birkaç saat içerisinde 1 milyon kadın ve erkeğe silah dağıtacağını duyurdu.



14.30 : Ölü sayısı 64'e yükseldi



Reuters haber ajansına konuşan Libyalı hastane yetkilileri, hava operasyonunda ölü sayısının 64'e yükseldiğini bildirdi.



14.15 : İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox ilk bilgilerin Cumartesi günü operasyonun İngiliz pilotları tarafından yürütülen kısmının oldukça başarılı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Fox, Kaddafi rejiminin sivilleri hedef almasını önlemek için gerekirse hava saldırılarının süreceğini belirtti. Fox Arap ülkelerinin birkaç gün içinde bölgeye askeri güç konuçlandıracağını, bunun yapılan harekâtın uluslararası bir girişim olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.



13.50 : İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Ed Miliband, Libya'ya yönelik operasyon konusunda hükümete destek verdi. Miliband, "Kaddafi kendi halkını katlederken seyirci kalamazdık. Uluslararası toplumun iradesini ortaya koymak, değerlerini savunmak için hareket ediyoruz. Dün akşam Başbakan ile konuştuğumda bu yüzden İngiltere'nin bu harekata katılmasının doğru olduğunu ve askerlerimizi gelecek gün ve haftalarda desteklemeye devam edeceğimizi söyledim" dedi.



13.40 : ABD'nin Afrika komuta merkezi, Libya'ya bugün düzenlenen saldırılarda en az 18 Amerikan uçağın yer aldığını açıkladı.



13.30 : Libya'ya yönelik askeri operasyonda Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin, özellikle Ağrotur üssünün kullanılmasının da gündemde olduğu belirtildi. Rum basınına göre, Ağrotur hava üssünde İngilizler hazır bekliyor. Libya'ya yönelik operasyon nedeniyle İngiltere’den çok sayıda savaş uçağının Ağrotur;a geldiğini yazan Alithia gazetesi, E3D tipi uçakların operasyona destek için bekletildiğini duyurdu. Habere göre, Akdeniz bölgesindeki İngiliz uçaklarını koordine edecek personel de Ağrotur'a gönderildi. Uluslararası haber ajansları, üste ciddi bir hareketlilik olduğunu duyurdu.



13.15 : ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, koalisyon güçlerinin Libya üzerinde uçuş yasağını başarılı bir şekilde oluşturduğunu ve Kaddafi'ye bağlı güçlerin Bingazi'deki saldırılarının durdurulduğunu açıkladı. Söz konusu operasyonun BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçekleştirildiğini anlatan Mullen, amacının Libya liderini devirmek olmadığını vurguladı.



13.10 : Misrata'da bir görgü tanığı BBC ekibine yaptığı açıklamada tankların kent merkezine girdiğini, Kaddafi yanlısı güçlerin sivil binaları hedef aldığını, 10 kişinin öldüğünü ve en az 40 yaralı olduğunu söyledi. Misrata'daki muhalif güçlerinin sözcüsü Muhammed adlı kişi BBC'ye yaptığı açıklamada kentte durumun çok kritik olduğunu, uluslararası koalisyonun Libya'ya yönelik saldırısı başladığında Kaddafi güçlerinin Misrata'ya yönelik saldırılarının da bir süre için kesildiğini ancak daha sonra tekrar başladığını aktardı. Sözcü, Misrata kent merkezinin tamamen tahrip edildiğini de ekledi.



13.00 : Papa 16'ncı Benedikt, operasyonla ilgili ilk değerlendirmesinde hem siyasi hem de askeri yetkililere, "Libya halkının güvenliğini ve insani yardıma erişimini garanti altına almalarını" çağrısı yaptı.



12.40 : ABD, Fransa ve İngiltere'den neredeyse eş zamanlı açıklamaları geldi. Amerikan CBS televizyonu, bugün ABD ordusuna ait üç adet B-2 tipi hayalet uçağın Libya'daki önemli bir havaalanına 40 adet bomba attığını bildirdi.



Fransa ordusu, Libya'ya yönelik hava operasyonlarının bugün de devam ettiğini, savaş uçaklarının mevzilerini koruduğunu açıkladı.



İngiltere Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının çoğunluğu Trablus bölgesinde olmak üzere Libya'nın entegre hava savunma sistemlerini hedef aldığını duyurdu.



11.30 : Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, operasyonun başlamasından bu yana ikinci kez halka seslendi. Devlet televizyonuna telefonla bağlanan Kaddafi, düzenlenen operasyonu İslam'a karşı yapılmış bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi.



11.20 : Katar Başbakanı Şeyh Hamid bin Jasım el-Tani, ülkesinin operasyona katılma kararını savunarak, amaçlarının "akan kanı durdurmak" olduğunu söyledi.



11.00 : Reuters, Kaddafi'ye bağlı güçlerin elindeki çok sayıda tank ve zırhlı aracın ağır hasarlı bir şekilde yol kenarlarına bırakılmış olduğunu bildirdi. Ajans ayrıca, isyancıların ellerinde makineli tüfeklerle Ecdebiye kentine doğru ilerlediğini söyledi. Libya'daki Reuters muhabiri, Bingazi ile Ecdebiye arasındaki yolda bombardıman sonrası en az 14 ceset gördüğünü öne sürdü.



10.45 : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Libya'ya yönelik uluslararası operasyona ilişkin, "Türkiye'nin operasyonlara katılma durumu yok. Bu konuda görüşümüzü daha önce hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız ifade ettiler" diye konuştu.



10.35 : Kaddafi kendiyle çelişiyor



Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Libya kan ağlarken, Libya gözyaşı dökerken, biz elimiz kolumuz bağlı oturup seyredemeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca Kaddafi'nin kendisiyle çeliştiğini ifade etti.



10.30 : Libya'nın Trablus limanında bulunan bir İtalyan gemisinin mürettabatının silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi. Kaçırılanların 8'inin İtalyan, 2'sinin Hint ve birinin de Ukraynalı olduğu belirtildi.



09.00 : NATO'nun en üst düzey karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi, bugün Libya gündemiyle toplanmaya karar verdi. Diplomatlar, bugünkü toplantıda ABD önderliğinde başlayan operasyona NATO'nun katılımı konusunun ele alınacağını söyledi.



06.00 : Japonya, Kaddafi'ye "sağduyulu kararlar alması" çağrısında bulunurken, düzenlenen operasyona destek verdiğini söyledi.



05.00 : İkinci büyük itiraz



Rusya'nın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı da Libya'da istikrarın en kısa sürede sağlanmasını istediğini bildirirken, düzenlenen operasyondan dolayı "üzüntü duyduğunu" açıkladı. Çin ayrıca operasyonun sivil can kaybını artırmasından endişe duyduğunu ifade etti.



03.30 : İngiltere Savunma Bakanlığı, Libya'ya düzenlenen operasyonda Tornado tipi savaş uçaklarının kullanıldığını ve Stormshadow füzelerinin fırlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanı Liam Fox da bu operasyonun, hava kuvvetlerinin 1982 yılındak Falkland Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirdikleri en uzun mesafeli görev olduğunu söyledi.



03.00 : AFP ajansı, koalisyon güçlerinin yaptığı operasyonda atılan bombaların Kaddafi'nin sığınağının yakınlarına düştüğünü bildirdi.



02.45 : El Cezire televizyonu, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Bingazi kentini bombaladığını bildirdi. Saldırıda tankların ve füzelerin kullanıldığı belirtildi.



02.40 : Afrika Birliği, Libya'ya düzenlenen "saldırıların bir an önce durdurulmasını" istedi.



LİBYA: En az 48 kişi öldü



02.40 : Reuters haber ajansı, Pazar sabahının ilk saatlerinde başkent Trablus'ta uçaksavar füzelerinin ve silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.



02.35 : ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan basın organlarına Libya'ya şu aşamada gazeteci göndermemeleri tavsiyede bulundu.



02.30 : Libya devlet televizyonu koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin de yaralandığını bildirdi.