ABD, Kaddafi’nin 30 milyar dolarına el koydu

T24 - Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından son 72 saatte yapılan operasyonlarda Libya liderinin bu ülkede bulunan malvarlıklarına el konulduğunu haber yaptı



Amerikalı yetkililerin Kaddafi’ye ait gizli hesapları incelemeye başlarken bu hesaplarda 100 milyon dolar dolayında para bulmayı ümit ettiklerini belirten gazetede, 72 saat sonunda tespit edilen paranın 29.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.





Stratejik limanı ele geçirdi



Libya’da müttefik güçler 24 saatte 175 sorti yaparken, Kaddafi de isyancı kontrolündeki kentlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. BM kararı uyarınca Kaddafi’nin tankları sivil halkın üzerine ateş açmadığı sürece müttefik güçlere bağlı uçaklar bu tankları bombalayamıyor. Bu nedenle dün Kaddafi’nin tanklarının Misrata kentine girerek buradaki çok stratejik öneme sahip limanı ele geçirmesini engelleyemedi. Trablus ve Ecdebiye kentlerinde Kaddafi’nin karargahları ise bombardımana maruz kaldı. Öte yandan ABD’li yetkililer Kaddafi’nin bazı yakınlarının ülkeyi terk etmek için kendilerinden yardım istediğini ileri sürdü. Bu kişiler arasında Kaddafi’nin akrabalarının da bulunduğunu kaydeden Amerikalılar’a göre bu kişiler Zimbabve, Mali, Çad, Venezuela gibi ülkelere sürgüne gitmeye hazır olduklarını belirtti.





Operasyon merkezi İzmir mi?



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bilgilendirme toplantısından ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı. DSP lideri Masum Türker, Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından operasyonun merkezinin İzmir’deki Çiğli Hava Üssü olacağını söylediğini açıkladı. Dışişleri tarafından jet yalanlamaya maruz kalan bu açıklama daha önce de Washington Post gazetesi tarafından dile getirilmiş, operasyonunun İtalya’nın Napoli, hava operasyonunun ise Türkiye’deki bir üsten yönetileceği belirtilmişti. Türker, Davutoğlu’dan aldığı bilgiye göre Kaddafi’yi Türkiye veya başka bir ülkeye gitmeye ikna ettiğini, ancak bombalama nedeniyle bu planın suya düştüğünü anlattı.







