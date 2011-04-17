ABD, Kaddafi için ülke arıyor

T24 - Amerikan New York Times gazetesi, ABD yönetimi ve müttefiklerinin, yoğun bir şekilde Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sığınabileceği bir ülke arayışı içinde olduklarını yazdı.

Gazetenin isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği habere göre, Barack Obama yönetimi ve Libya'ya operasyona katılan ülkeler, Libya'dan zorla çıkarılması halinde Kaddafi'yi kabul edecek ülke arıyor.



Müttefiklerin başta Afrika olmak üzere pekçok seçeneği değerlendirdiği kaydedilen haberde, "Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanması riski nedeniyle, Kaddafi'yi kabul edebilecek ülke sayısının az olduğu" belirtildi.



Obama yönetiminden üç yetkili, gazeteye yaptıkları açıklamada, devletleri UCM tarafından dava açılan herkesi iade etmeye zorunlu kılan Roma Anlaşması'nı imzalamamış bir ülke bulmaya çalıştıklarını belirterek, Kaddafi'nin devletlerin yarısının anlaşmayı imzalamadığı Afrika'daki bir ülkeye sığınabileceğini kaydetti.



Amerikalı üst düzey yetkililer, "Irak'tan bazı dersler aldık. Bunlardan en önemlisi rejim değişikliğinin sorumluluğunu Libyalılar üstlenmeli, biz değil. Yapmaya çalıştığımız sadece barışçıl bir geçiş olanağını organize etmek. Kaddafi'nin ayağını güç kullanarak kaydırmak söz konusu değil. Ancak Libya'nın Kaddafi ile bir geleceği olduğunu hayal etmek imkânsız" diye konuştular.





