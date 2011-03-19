-ABD: ''KADDAFİ ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR'' NEW YORK (A.A) - 19.03.2011 - ABD, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ateşkes kararını ihlal ettiğini bildirdi. ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Susan Rice, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Konseyin aldığı kararı ihlal ettiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren, derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan ve rejime yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını öngören karar tasarısını kabul etmişti.