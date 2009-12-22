ABD, K. Irak'taki askerlerine hamileliği yasakladı

Irak'ın kuzeyindeki Amerikan birliklerinin komutanı, askerlerinin hamile kalmasını yasaklandı.

General Anthony Cucolo'nın yayımladığı talimata göre, çatışma bölgesinde hamile kalan askerler ile onları hamile bırakan askerler cezalandırılacak.

Emrinde 22 bin asker bulunan Cucolo'ya göre bu talimat, düzen, disiplin ve askerlerin çatışma bölgesinde hazır ve etkili olmasını sağlamaya yönelik.

Hamile kalmanın dışında, askerlerin Iraklılarla cinsel ilişkiye girmesi ve evli olmadıkça karşı cinsten bir kişiyle geceyi birlikte geçirmesi de yasaklandı.

Daha önce hamile kalan askerler çatışma bölgelerinden evlerine gönderiliyordu.