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Dünya

'ABD jetleri, Suriye ordusunu hedef alabilir'

Washington, IŞİD'le mücadele kapsamında, Suriye'de çatışmaya giren muhalif gruplara hava desteğinde bulunacağını açıklamıştı

03 Ağustos 2015 23:29

Eğit-donat programı kapsamında Suriye'de çatışmalara giren silahlı muhaliflere hava desteği sağlayacağını belirten ABD'nin, bu grupların Suriye ordusunun saldırısına uğraması durumunda, Suriye ordusunu hedef alabileceği belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, eğit-donat programına alınan ve 'ılımlı isyancılar' olarak tanımlanan grupların başlıca hedefinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) olması bekleniyor. Ancak bu grupların eğit-donat programına katılmadan önce Esad güçlerine karşı da çarpıştığı biliniyor ve birliklerin Suriye'ye dönüşünde tekrar Suriye ordusu ile karşı karşıya gelmesinin ihtimal dahilinde olarak kabul ediliyor.

Cuma günü ABD'nin eğittiği birlikler Suriye'nin kuzeyinde şiddetli bir çatışmaya girmiş ve ABD hava kuvvetleri de ilk kez hava desteği sağlamıştı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, hava desteğinin öncelikli olarak isyancıların IŞİD mevzilerine ilerleyişinde devreye gireceğini belirtti. Ancak ABD tarafından eğitilen birliklerin Suriye'deki herhangi bir grubun saldırısına uğraması halinde, karşıdaki silahlı grup kim olursa olsun hava desteğinin sağlanacağı da vurgulanıyor.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlara başlamasından bu yana Esad'a bağlı güçler ABD savaş uçaklarını hedef almamıştı. Ancak Washington'un aldığı son kararla ABD uçakları ile Esad güçlerinin karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.

Haber ajansı Associated Press, "Beyaz Saray ile Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) hava kuvvetlerinin değişen angajman kuralları konusunda detaylı bilgi vermekten kaçındı" diyor.

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlikten Sorumlu Danışmanı Alistair Baskey ise ABD tarafından eğitilen isyancıların çatışmalara girdiklerinde 'her türlü desteği alabileceklerini' söyledi ve "Buna savunma amaçlı silah kullanımı da dahil" dedi. 

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