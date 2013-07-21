ABD jetleri Dünya mirası mercanlara dört bomba bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı iki jet, hafta içinde Avustralya’nın kıyısında düzenlenen tatbikatta ağırlık atmak için Büyük Mercan Resifi’ne dört bomba bıraktı. Patlamayan bombalar, deniz yaşamı ve gemiler için büyük tehdit oluştursa da, ABD’li yetkililer tehdidin çok düşük olduğunu savundu.

Askeri yetkililerin NBC News’a yaptığı açıklamaya göre, Avustralya’nın kıyısında düzenlenen tatbikata katılan savaş jetlerinden iki tanesi, acil durum nedeniyle ağırlıklarını azaltmak zorunda kaldı ve dört bombayı okyanusa bıraktı.

Dünyanın en büyük resif sistemi olan Büyük Mercan (Set) Resifi, 344 bin kilometrekarelik alanda 2 bin 900 resif ve 900 ada içeriyor. Nesli tükenme tehdidi altında olan birçok tür dahil, resif dünyanın en fazla deniz canlısı çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Büyük Mercan Resifi Dünya mirasları arasında yer alıyor.

Yakıtları azalınca bıraktılar

ABD Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, iki AV-8B Harriers tipi savaş uçağı, Avustralya’nın mercan resifine bakan Queensland eyaletinin kıyısındaki Townshend Adası’nda belirlenen bir bölgeye bomba bırakacaktı.

Bombaların bırakılacağı bölgeye gelen uçaklara, menzilin güvenli bir şekilde boşaltılmadığı bildirilince, uçaklar defalarca bölgede tur atmak zorunda kaldı. Belli bir zaman sonra yakıtları azalan uçaklar, taşıdıkları bombalarla iniş yapamayacak duruma geldi.

Askeri bir yetkili NBC News’a, “Pilotlar uçakları kurtarmayı tercih etti... Bombalarla iniş yapamayacaklarını ve kalan yakıtla havada bekleyemeyeceklerini biliyorlardı” dedi.

‘Patlama ihtimali çok düşük’

Bu arada, bombalardan bir tanesinin BDU 45 ve diğerinin de yüksek patlayıcılı GBU 12 olduğu belirtildi. ABD'li bir diğer yetkili, iki bombanın patlama ihtimalinin “çok düşük” olduğunu savundu.

Bombaların, Townshend Adası yakınlarındaki, Mercan Resifi Parkı içinde yer alan Belly Cay’in 25 km güneyine bırakıldığı belirtildi. ABD’li yetkililer, bombaların en az tehdit oluşturacak bir bölgeye, suyun 60 metre derinliğine bırakıldığını açıkladı.

Yetkililer, bombaların çıkartılması için çalışmalara başlandığını duyurdu.