-ABD JAPONYA'YA ROBOT GÖNDERİYOR WASHINGTON (A.A) - 30.03.2011 - ABD yönetimi, Japonya'ya tsunaminin zarar verdiği nükleer tesiste kontrolün yeniden sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla robotlar gönderiyor. Üst düzey bir Enerji Bakanlığı yetkilisi dün Senato komisyonunda, Japonya'ya radyasyona karşı güçlendirilmiş robotların gönderileceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü Stephanie Mueller, Enerji Bakanlığının Idoha Ulusal Laboratuvarı'ndan robotların yine radyasyona dayanıklı çok sayıda kamerayla gemiye yüklendiğini belirtti. Sözcü, uzaktan kumandalı robotların çevre temizliğinde ve reaktör bölgesindeki faaliyetlerde kullanılacaklarını anlattı. ABD'nin bu yardım kapsamında Japon operatörleri eğitmek için robot operatörleri gönderdiği de kaydedildi. Japonya'ya gönderilen robotların radyasyon nedeniyle girilemeyen bölgelerden görsel malzeme gönderecek, radyolojik araştırma yapacak ve veri haritası çıkaracak donanıma sahip oldukları bildirildi.