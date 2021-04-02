ABD, Japonya ve Güney Kore'ye Kuzey Kore incelemesi hakkında bilgi verecek

ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi, Güney Kore ve Japonya'ya, Kuzey Kore politikasına ilişkin uzun süredir beklenen araştırma hakkında bilgilendirme yapılacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Japon mevkidaşı Shigeru Kitamura ve Güney Kore’nin ulusal güvenlik danışmanı Suh Hoon ile Annapolis’teki ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi’nde bütün gün sürecek bir görüşmeye katılacak.

Reuters'a göre bu görüşme, Biden 20 Ocak'ta iktidara geldiğinden bu yana üç müttefik arasındaki en üst düzey toplantı olacak ve geçen hafta Kuzey Kore füzelerinin fırlatılmasının ardından artan gerilimi masaya yatıracak.

Biden, geçen hafta ABD'nin balistik füze testlerine rağmen Kuzey Kore ile diplomasiye açık olduğunu, ancak Kuzey Kore meseleleri ilerletirse yanıt verileceği konusunda uyardı.

Üst düzey yönetim yetkilisi, Annapolis görüşmelerinin füze fırlatmaları, Kuzey Kore'deki Koronavirüs enfeksiyonlarının kapsamı ve Pyongyang ile ana müttefiki Çin arasındaki son diplomasi tartışmalarını içereceğini söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Birincil hedef, Kuzey Kore'de yarımadada meydana gelen koşullar hakkında derin ve ortak bir anlayışa sahip olmamızdır." dedi.

Trump ve Kim üç kere görüşmüştü

Eski Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump, Kuzey Koreli lider Kim Jong Un ile üç toplantı düzenledi, ancak nükleer ve kıtalararası balistik testlerdeki duraklamadan başka bir ilerleme kaydedemedi. Biden yönetimi ise, Kuzey Kore'yi diyaloğa sokmaya çalıştı, ancak şimdiye kadar reddedildi.

Uzun süredir silah programları nedeniyle uluslararası yaptırımların kaldırılmasını isteyen Pyongyang, geçen hafta Biden yönetiminin yanlış bir ilk adım attığını ve 'kendi kendini savunma füze testleri' dediği şeyi eleştirerek "derin bir düşmanlığı" ortaya çıkardığını söyledi.

ABD'li yetkili, Kuzey Kore incelemesinin son aşamalarında olduğunu söyledi ve "Bu konuda ilerlerken Japonya ve Güney Kore ile meseleyi sonuçlandırmak üzere tartışmaya hazırız." diye ekledi.

Hem eski Başkan Barack Obama hem de Trump yönetiminde ABD'nin Kuzey Kore özel elçisi olan Joseph Yun, politika seçeneklerinin açık olduğunu söyledi. Yun, "Nükleer silahlardan arındırma istiyorsun ve yaptırımlarını nükleer silahlardan arındırmak için kullanmak istiyorsun. Fakat en azından, Kuzey Kore'nin kışkırtıcı bir şey yapmamaya ikna olması için nasıl bir atılır, işte zorluk bu. " dedi.

Bazı gözlemciler, Biden yönetiminin 2018'de Singapur'daki ilk toplantısında Trump ve Kim arasında geniş bir anlaşmaya vurgu yapmadığından endişe duyuyor ve bunun güven inşa etmeyi zorlaştırabileceği konusunda uyarıyorlar.

Yetkili, bu anlaşmanın hâlâ geçerli olup olmadığı sorulduğunda, "Singapur anlaşmasının önemini anlıyorum ve önümüzdeki birkaç gün içinde söyleyecek daha çok şeyimiz olacak" dedi.