'ABD isyancıları Türkiye'de eğitti'

T24 - ABD'nin 2008 yılından beri 5 binden fazla rejim karşıtını Lübnan, Türkiye ve Irak gibi ülkelerde eğittiği iddia edildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, e-posta ve Facebook kullanan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan aktivistlere, internette korunmayı öğrettiği bildirildi. Los Angeles Times gazetesi, 2008 yılından beri 5 binden fazla siyasi aktivistin, Lübnan, Türkiye ve Irak gibi ülkelerde düzenlenen 100’den fazla kursa gönderildiğini yazdı.

Gazete, “Cep Telefonlarının Bile Güvenilir Olmadığı Yerler” başlıklı haberinde, twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da rejim değişikliği isteyenlerin destekçi bulmalarını hızlandırdığını, ancak yerel istihbarat ve güvenlik kuruluşlarının, protestolara liderlik edenler ve destekçilerini tutuklamak veya baskı yapmak amacıyla artan biçimde elektronik faaliyetleri izlediğini belirtti.

Haberde, ABD’nin son yıllık insan hakları raporuna dayanılarak, 40’tan fazla hükümetin internete erişimi kısıtladığına, bunların önemli bir bölümünün de muhaliflere yönelik casusluk çabalarında siber araçları kullandığına dikkat çekildi.

Los Angeles Times’ın haberine göre, 2008’den bu yana Lübnan, Türkiye ve Irak gibi ülkelerde 1007’den fazla kursa gönderilen aktivistlere, bazıları ABD yönetiminin sağladığı fonlarla geliştirilen, kullanıcının bulunduğu yeri ve kimliğini gizleyen şifrelenmiş internet tünellerini kullanmaları öğretiliyor. Haberde, söz konusu kurslara katılanlara ayrıca, cep telefonlarındaki mesajları korumak için şifreleme yazılımının nasıl yükleneceğinin ve kullanılacağının da gösterildiği belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD Kongresi’nin 2008 yılından beri program için 50 milyon dolarlık bir ödenek sağladığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın şimdiye kadar bu kaynaktan sadece 20 milyon dolarlık kısmını harcadığı da kaydedildi.





