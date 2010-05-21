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Dünya

ABD istişarelerde bulunuyor

21 Mayıs 2010 06:32

T24 - Beyaz Saray, Sarı Deniz'de iki ay önce batan Güney Kore gemisinin Kuzey Kore tarafından fırlatılan bir torpido yüzünden battığı yönündeki müfettiş raporunun ardından konuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi ve Güney Kore'nin komşularıyla istişarelerde bulunulduğunu bildirdi.

Gazetecilerin, "ABD'nin Pyongyang'a yönelik yeni yaptırım girişimlerine destek verip vermeyeceği" sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, değişik kesimlerle danışmalarda bulunduklarını söyledi.

Gibbs, raporun açıklanmasından sonra Kuzey Kore'nin, "eğer yaptırım uygulamaya çalışırsa Güney Kore'ye savaş ilan edeceği tehdidinin Washington'da kaygı yaratıp yaratmadığı" sorusuna ise "varsayımlarla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise Güney Kore'nin savaş gemisinin batırılmasını savaş nedeni olarak nitelemekten kaçındı.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen ise bundan sonra atılacak adımın Güney Kore'yi ilgilendirdiğini ifade etti.

Mullen, onbinlerce askerlerini konuşlandırdıkları yakın müttefikleri Güney Kore ile ilgili ABD'nin ne yapacağını ise tartışmayacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'nin gemiyi batırmasının sebepsiz ve haksız bir hareket olduğunu belirterek, bunun Kuzey Kore için sonuçları olacağını kaydetti. Dışişleri sözcüsü P.J. Crowley, geminin batırılmasının, Pyongyang tarafından yapılan ciddi bir kışkırtma olduğunu vurguladı.


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