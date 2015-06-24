'ABD istihbaratı son üç Fransız cumhurbaşkanını dinledi'

WikiLeaks internet sitesinin sızdırdığı son belgelerde ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun son üç Fransız cumhurbaşkanını gizlice dinlediği ifade ediliyor.

Belgelerde, NSA'nın 2006'dan 2012'ye kadar Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ı dinlemeye aldığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iddiaların ardından henüz Washington'dan konuya dair bir açıklama yapılmış değil.

NSA sözcüsü Ned Price ise yaptığı kısa açıklamada "Suçlamalar üzerine yorum yapmıyoruz. NSA'nın genel politikası ulusal güvenlik meseleleri söz konusu olmadıkça uluslararası alanda dinleme yapılmasına izin vermez" dedi.

Fransız haber ajansı AFP ise Cumhurbaşkanı Hollande'ın iddiaları görüşmek üzere bugün savunma konseyini toplayacağı haberini geçti.

NSA yine bu yıl içerisinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de dinlemeye almakla suçlanmıştı.

WikiLeaks sitesi dün yaptığı bir duyuruyla 'Elysee casusluğu' belgelerini yayınlamaya başlayacağını açıklamıştı.

Sızdırılan tapelerinden birisi 2012 yılına ait. Cumhurbaşkanı Hollande'ın bir telefon konuşmasında Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma ihtimalini tartıştığı ifade ediliyor.

2011 yılına ait bir diğer tapede ise eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerini ABD'nin aracılığı olmaksızın yeniden başlatma ihtimalini görüşüyor.