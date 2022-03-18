ABD istihbaratı: Savaş uzarsa Putin nükleer tehditlerde bulunabilir

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ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini ifade etti.

Bloomberg'in aktardığına göre Berrier'in 67 sayfalık raporunda işgalin uzaması durumunda Rus ordusunun insan ve modern gücünün erimeye başlayacağını ve yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisinin daha da hissedileceğini ifade edildi.

Berrier, "Bu savaş ve onun sonuçları Rusya'nın konvansiyonel gücünü yavaşça zayıflattıkça yüksek ihtimalle Rusya, hem içerideki hem dışarıdaki gözlere güç göstermek için nükleer caydırıcılığa sırtını dayayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda savaşın ve ekonomik yaptırımların Rusya'nın hassas güdümlü füze üretme kapasitesini de olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Putin, geçen haftalarda nükleer silah alarm seviyesini yükselttiğini açıklamıştı.